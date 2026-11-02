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改革領域 核心政策方針 具體執行措施與預期效益 財務紀律 全面清查債務、優先清償基層 釐清各筆款項合法性，專款專用避免基層代墊款項 競賽優化 強化競賽委員會功能與賽歷排定 盤點全台球場資源，爭取電視與網路轉播提升商業價值 青訓改革 引進運動科學與專職技術總監 建立球員數據庫與選才標準，破除短期戰績至上迷思 國際交流 成立專責小組推動海外移訓 追蹤旅外潛力新星，無縫整合海內外培育與賽事資源

▲台新新光金控副董事長魏寶生以金融專業跨界助陣，宣示協助足協重建透明且具紀律的會計機制。（圖／記者吳翊緁）

中華民國足球協會第14屆理事長改選備受關注，知名建築照明設計師姚仁恭今（2）日宣布，將攜手台新新光金控副董事長、新光人壽董事長魏寶生，分別角逐理事長及副理事長，以「務實前行，穩健升級」為核心理念，提出財務紀律、競賽優化、青訓改革及國際交流4大改革方向。面對外界關注的足協債務問題，姚仁恭承諾，若順利當選，將全面清查債務來源與合法性，並優先處理積欠裁判、球員及賽事工作人員的款項。現年68歲的姚仁恭自6歲起便與足球結下不解之緣，至今仍維持每週踢球3次的自律習慣，本業之外更深耕台灣基層足壇多年。自2014年參與三三足球公益信託基金運作以來，他長期無償贊助偏鄉原住民學校的球具、訓練補給與出國移訓，累計扶植逾1萬8224人次；在陪伴孩子前往英、德、美、日等地受訓的過程中，更親身洞悉台灣青訓制度與體制落差。姚仁恭感性表示，參選是希望盡最後一份心力扭轉台灣足球困境，不炒作虛無縹緲的短期口號，而是專注於制度重建。此次搭檔競逐副理事長的魏寶生，為台灣金融界重量級領袖，過去曾力挺推動陳柏良足球公益信託基金，對基層體育發展不遺餘力。兩人的結盟不僅補足了體育協會最欠缺的「商業與財務治理」專業，更誓言建立公開透明、具備可追溯性的會計審計機制，杜絕過往賽事基層人員往往需自行墊款的荒謬現象。根據足協10月9日公布的選舉公報，本屆理事長改選正式形成姚仁恭與尋求連任的現任理事長張璨「雙雄對決」態勢。姚仁恭重申自己以獨立候選人身分參選，誓言打破傳統體育派系的門戶之見，透過跨界資源整合與健全財務結構，為台灣足球扎下長治久安的制度基石。