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美國週二（11/3）將迎來期中選舉，目前各項民調顯示川普帶領的共和黨落後給民主黨，不僅可能失去眾議院多數，連參議員席次也可能大幅減少；然而，過去的美國選舉民調，數度低估共和黨支持度，抓不到共和黨支持者意願，導致失準。《紐約時報》近期數度發布其與錫耶納學院（Siena College）共同進行的民調，也再度看好民主黨，專家如何解讀？根據紐約時報報導，民調再次一面倒看好民主黨，眾議院選情亦是如此。《紐約時報》與錫耶納學院（Siena College）近期的聯合民調也顯示，民主黨在翻轉參議院席次上略占優勢。但這場選戰最終可能再次取決於德州、俄亥俄州與堪薩斯州等紅州的參議員選戰。民調是否高估了民主黨的勝算？該如何精確掌握候選人的真實支持度？紐時指出，本月發布的一份民調顯示，德州民主黨參議員候選人詹姆斯・塔拉里科（James Talarico）領先 6 個百分點，其他多項民調也顯示塔拉里科居於領先地位。然而，考量到德州長期的政黨基本盤，以及當地選民即便面臨逆風仍屢屢票投共和黨的歷史紀錄，紐時副總編Patrick Healy也不禁懷疑，讀者究竟會相信我們的民調，還是質疑其公信力？對此，負責的《紐時》／錫耶納民調的政治分析師柯恩（Nate Cohn）以及紐時選舉分析部門主管戴維斯（William P. Davis）剖析了民調數據與民主黨勝選機率之間的關聯。對於顯示民主黨人在紅州領先或與對手旗鼓相當的民調，大眾是否該相信？柯恩認為可以在一定程度上信任。你可以相信民調結果大致落在合理範圍內，但別指望它們能做到絕對「精準無誤」。民調本質上就不具備百分之百的精確度，且容易受到多種潛在誤差的影響。戴維斯指出，民調衡量的是特定時間範圍的公眾輿論，如果當時選民未拿定主意，或選戰後期出現翻轉，民調便會失準。民調顯示民主黨參議員候選人有望罕見地在「紅州」德州勝出，柯恩頗有信心，「在川普執政時期，德州共和黨人變得非常依賴西班牙裔選民的高度支持。若失去這部分選票，德州選舉將異常膠著，因為共和黨在德州教育程度較高的郊區已失去大量白人選民支持。從我們的民調到採訪都顯示，共和黨過去在這群人中的優勢已蕩然無存。」柯恩強調，他們從未隱瞞任何一項《紐約時報》與錫耶納學院合作的民調結果。每一次發布的結果都非常重要。若隱瞞結果，會被指謫偏見、選擇性採納，或為迎合某黨而刻意篩選數據。對於民調難以觸及共和黨支持者的狀況，例如2016年低估共和黨支持率的問題，他提到，調查對於教育程度較低且投票頻率不高的選民已有所修正，《紐時》投入了大量精力去接觸這些選民，2024年總統大選已提早發現川普在選舉具有優勢，今年也調整民調加權方式，考慮這些較難觸及的群體。戴維斯認為，如果這次大選民主黨表現異常糟糕，他們會像對待報導失誤一樣，反思民調方法及提出的問題。如果民主黨表現不錯，但未贏得參院，也會檢視民調是否已讓大眾早一步了解這一結果的可能性，最後若民主黨表現超乎預期，也會詳細研究其中原因，去挖掘為何川普支持者不去投票或轉支持民主黨。