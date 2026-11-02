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台中市長盧秀燕下午拜會藍北市議會黨團，致詞時麥克風出了問題，換一支後「再講一遍嗎？OK沒問題」，隨後比了數次「OK」的手勢，不過疑似怕被誤會是民進黨台北市長候選人沈伯洋的號次，趕緊換手比蔣萬安的「5」號。台灣韜略策進學會今公布「台北市長選舉電視辯論後市民意向調查」，根據民調顯示，沈伯洋獲得52.6%，蔣萬安為35.3%，還沒決定7.7%，雙方差距17.3%。在看好度方面，沈伯洋獲得47.9%，蔣萬安則為40.1%，不知道8.6%，沈伯洋領先7.8%。對於最新民調，盧秀燕表示，到最後階段封關前，民調會發布得特別厲害，蔣萬安陣營長期以來對各式各樣的民調就是尊重，不管什麼樣的民調，自己的努力最重要，一定會戒慎恐懼，爭取最後的勝選，這段時間全力以赴，「我們要繼續努力」。本次民調由台灣韜略策進學會委託窩窩科技執行，於10月31日下午3時至晚間9時30分、11月1日上午9時至下午5時54分，透過AI電話訪問方式進行，採市話與手機雙底冊，共完成1,436份20歲以上台北市民有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.6%，考慮加權設計效果後為正負2.9%，依內政部115年9月台北市20歲以上人口的性別、年齡、行政區反覆加權。經費來源為台灣韜略策進學會。