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民進黨台北市長候選人沈伯洋社群流量驚人，根據統計30天Threads瀏覽數已突破1億，對此台北市長蔣萬安卻扯沈伯洋是認知作戰的專家，可以來說明這個數字到底合不合理。對此沈伯洋今（2）日受訪表示，自己已經提醒他很多次了，是不是都沒有在聽別人講話，認知作戰是國與國之間的戰爭，「全台灣都知道，可能只剩他不知道」。對於蔣萬安被問沈伯洋Threads瀏覽數突破1億，又扯沈伯洋是認知作戰的專家，可以來說明這個數字到底合不合理。沈伯洋說，提醒他那麼多次了，是不是都沒有在聽別人講話？「我已經講過很多次，認知作戰是國跟國之間的戰爭，到底跟認知作戰有什麼關係」。沈伯洋向媒體表示，真的下次問他問題的時候可以提醒一下，否則每次都扣帽子自己還要重新說明一次，「全台灣都知道，可能只剩他不知道」。並表示自己很常回文章，留言也算在瀏覽次數，選舉到了大家關心台北市長選情，所以瀏覽數字就會越來越高。