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▲台股高檔震盪，「股轉房」資金潮轉向「新高鐵」停泊，不少高鐵通勤族轉為「新高鐵」自住客。（圖／業者提供）

房市買氣仍觀望，高鐵站周邊住宅的通勤需求卻備受關注。位於台中高鐵站前的「新高鐵」建案，開案3年來累積銷售1117戶，等同平均每天售出一戶以上，制霸市場冷清現象。尤其，當台股高檔震盪，「股轉房」資金潮也轉向「新高鐵」停泊，不少高鐵通勤族轉為「新高鐵」自住客，6月以來連賣12戶，6字頭交易就有3戶。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示，股市波動時，部分資金會轉向不動產，但目前房市交易仍以自住需求為主。在整體買氣較為保守的情況下，個案能否持續成交，與產品是否符合買方實際需求有關。在地業者也點出關鍵，許多高鐵通勤族每天親眼見證高鐵站旅運量攀升、台中高鐵特區百花齊放的建設競速，日復一日逐漸產生「不跟上就落後」的焦慮心態，當資金財力充裕到位後，就會迅速出手區內預售案，位在出高鐵站步行約5分鐘距離的「新高鐵」即是其中一例。根據實價登錄資料統計，「新高鐵」預售案截至今年8月，累計登錄1117戶，已售比例約九成。業者指出，買方以自住需求為主，其中科技業、自營商客群各占約兩成，跨區工作與高鐵通勤便利性，是購屋考量之一。業者觀察，購屋客群具有跨區域特性，科技業買方中，來自竹科的客戶多於中科，反映部分買方選擇在台中置產，並利用高鐵往返工作地點；自營商則因商務往來頻繁，同樣重視交通條件。根據實價登錄統計，該案2023年累計登錄656戶，2024年增至1034戶，2025年為1089戶，今年前8月達1117戶。成交均價則由2023年每坪約42.8萬元，攀升至今年前8月約58.5萬元，漲幅約37%，交易量與交易價格都是高標表現。不僅如此，達麗旗下各案佳績頻傳，也說明了創立20週年的達麗建設正迎來品牌實力爆發期。從已售房型觀察，3至4房合計成交量高於2房。業者認為，較大房型的成交情形，反映部分買方以家庭長期居住為考量。該案由澳洲建築團隊PTW規劃，建築設計與空間配置也是產品訴求。稀有獨特的產品定位，讓買方格外珍視，更願意選擇坪數更大、適合長住的房型，真實反映「入住高鐵」的趨勢正在形成。