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店員連拿3張收據 訂單總額飆至160萬日圓

餐廳澄清未要求付清33萬元 實況主認誤會公開道歉

美國知名實況主Lacy近日赴日本旅遊，沒想到在餐廳直播用餐時，意外將桌上的點餐QR Code拍進畫面，疑似遭觀眾利用遠端點餐系統大量下單，導致訂單總額暴增至160萬日圓（約新台幣33萬元）。Lacy當場氣得痛斥觀眾惡作劇，還一度以為自己必須支付所有費用。不過，餐廳事後澄清，並未要求他支付全部款項，Lacy也公開道歉，坦承因語言隔閡誤解情況。綜合印度媒體《NDTV》等外媒報導，美國Twitch實況主Lacy（本名Nicholas Fosco）10月28日與女友在日本一家餐廳用餐，並透過直播分享旅遊行程，卻不慎讓桌上的點餐QR Code出現在鏡頭前。由於掃描條碼就能連結餐廳的線上點餐系統，部分觀看直播的網友疑似趁機遠端送出大量餐點及飲料訂單，導致店家接連收到異常點餐紀錄。直播期間，餐廳員工突然拿著收據上前確認，詢問Lacy是否真的點了這麼多餐點。Lacy起初不明白發生什麼事，直到看到第一張金額約50萬日圓的收據，才驚覺情況不對。沒想到店員接著又拿出另外2張收據，累計訂單金額高達160萬日圓。由於雙方語言不通，Lacy一時難以向店家解釋，也不清楚該如何阻止訂單持續增加。面對觀眾惡作劇，Lacy在直播中相當憤怒，指責部分網友只顧著覺得好玩，卻沒有考慮到會對餐廳造成困擾。他表示，自己當時已向店家道歉，也願意負擔相關費用，甚至提議將多出來的餐點分送其他顧客，希望避免浪費食物。事件引發關注後，涉事餐廳出面澄清，證實確實收到第三方透過QR Code送出的訂單，但店家在結帳前會向顧客確認點餐內容，並未要求Lacy支付所有未經本人確認的餐點費用。餐廳表示，雖然部分餐點已經製作，但並沒有向Lacy追討全部160萬日圓。對此，Lacy於10月30日在社群平台X發文道歉，坦承當時因語言溝通問題，誤以為自己必須支付全部帳單，事後才知道並非如此。他表示，自己沒有及時澄清先前的說法，也未意識到相關言論可能對餐廳造成負面影響，目前正嘗試聯繫店家，希望彌補這次事件帶來的困擾。