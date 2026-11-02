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外資狂賣股匯出！繼上周五大砍台股逾千億元， 今（2）再賣超735億元，並持續匯出，台股終場下跌291.69點，收在44920.14點，新台幣兌美元一度貶破32.7元，重貶逾2角，但也傳出央行出手阻貶，出口商賣匯暫不受每日限額影響，新台幣兌美元終場收32.592元，貶幅縮至1.14角，台北外匯經紀公司成交量22.08億美元。就國際美元來看，從101.99回落至101.69，亞洲主要貨幣日圓兌美元從157.439貶至157.99，目前在157.72附近，韓元兌美元也從1330.88貶至1346.88，之後在1342.78盤整，離岸人民幣兌美元則從6.6538升至6.6425。至於新台幣兌美元今日則開低走低，在台股走跌及外資續匯出之下，新台幣一度貶至32.714元，大貶2.36角，不過，也傳出央行通知部分銀行，出口商賣出美元暫不受每日限額規定，新台幣下午貶幅開始收斂，並回到32.6及32.5字頭，終場收32.592元，貶值1.14角。不過，匯銀人士認為，新台幣能否止貶還是要看外資動向，若持續在台股提款，恐怕易貶難升。根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤的匯價來看，美元指數單日升0.07%，歐元兌美元貶值0.71%，亞洲主要貨幣韓元兌美元貶最多0.71%，再來是新台幣貶值0.35%，日圓貶0.13%，新加坡幣貶0.08%,人民幣升0.15%。