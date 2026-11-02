我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裕誠店菜單將一號店廣受好評的經典手路菜，設計出個人獨享的「阿嬤好食光」系列主餐，包括招牌料理「土豆豬腳爆米香」等。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.02）

▲迎接秋冬進補時節，裕誠店獨家推出六款「阿嬤濃雞湯」，包含「白蘆筍花膠砂鍋雞湯」等。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.02）

▲「復興北 外婆家」的品牌命名，源自於鄧師傅二代接班人（鄧至廷、鄧至佑兄弟）童年記憶中的外婆家手路菜。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.02）

深耕高雄42年的「鄧師傅功夫菜」台菜餐廳打造全新家常台菜品牌「復興北 外婆家」，繼鳳山首店，今年9月拓展第二家門市，正式插旗北高雄裕誠商圈。延續品牌「阿嬤怕你沒吃飽」的品牌精神，裕誠店瞄準周邊上班族與小家庭，主打「個人精緻定食」與裕誠店限定的六款「砂鍋濃雞湯定食」，即日起更推出「阿嬤燉銀耳買一送一」超值優惠。「復興北 外婆家」的品牌命名，源自於鄧師傅二代接班人（鄧至廷、鄧至佑兄弟）童年記憶中的外婆家手路菜。鄧至佑指出，每次回到外婆家，總能吃到悉心燉煮、不拘泥於特定菜系的家常美饌，那是相伴長大的滋味，也是拼搏時最深的鄉愁。品牌識別以「外婆追金孫」及「怕金孫沒吃飽」的趣味意象設計，從品牌識別、空間規劃到菜色設計，既復刻經典，又注入創新童趣，開創了台味家常菜的新風景。有別於一號文衡店主打的大份量辦桌菜與多人聚餐，二號裕誠店則特別為凹仔底及裕誠巨蛋商圈的上班族、外食族與小家庭量身打造，改為主打「個人精緻家常菜定食」與「砂鍋濃雞湯定食」的精巧店型。不論是一人獨享或2-4人小聚都能輕鬆用餐。迎接秋冬進補時節，裕誠店獨家推出六款「阿嬤濃雞湯」系列（單點228元至358元），湯底嚴選金華火腿、干貝與特選雞腿，融合三種食材的鮮美精華，經慢火煨煮，熬出色澤金黃、風味醇厚的濃郁湯頭，每一口都喝得到真材實料與食材層層堆疊的鮮甜風味。六款風味包含「白蘆筍花膠砂鍋雞湯」、「元寶砂鍋雞湯」、「菇菇砂鍋雞湯」、「干貝白菜砂鍋雞湯」、「剝皮辣椒砂鍋雞湯」以及清爽鮮甜的「綠竹筍砂鍋雞湯」。此外，裕誠店菜單也將一號店廣受好評的經典手路菜，設計出個人獨享的「阿嬤好食光」系列主餐（288元起）。包括招牌料理「陸海空紅燒肉」、「土豆豬腳爆米香」、「荔枝糖醋魚」、「蟹黃海鮮豆腐煲」以及「鹽烤午仔魚」等多款經典料理。為讓外食者可以輕鬆享受完整的台菜家常菜，裕誠店推出高CP值的「主餐升級豐富定食」。凡點購任一「砂鍋濃雞湯」或「阿嬤好食光」系列主餐，加價99元即可升級A定食（含越光米飯、3道精選小菜及例湯）；加價128元則可升級B定食，除完整享有A定食內容外，再加贈限定飲品一杯，把阿嬤澎湃的心意完整呈現在餐桌上。同步開放「文衡店」春圍爐預訂，十道功夫年菜9888元起迎接2027金羊年。