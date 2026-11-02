2026年九合一選舉將於11月28日登場，隨著選戰進入倒數階段，各地政治人物紛紛使出渾身解數，從創意標語、趣味諧音梗到模仿知名人物，希望透過吸睛的競選看板搶攻選民目光。沒想到近日宜蘭街頭竟出現《英雄聯盟》傳奇選手 Faker（李相赫）？
一名網友在 Threads 分享宜蘭縣議員參選人劉仲書的巨型競選看板，只見他戴著黑框眼鏡，還原 Faker 招牌的「噓」手勢，貼文截至今（2）日下午已累積超過4萬個讚。不過，Faker 的形象過去也曾被韓國政治人物用於競選宣傳，甚至引發所屬戰隊 T1 發聲明澄清：選手與政治活動無關。
宜蘭驚見「台灣Faker」！競選看板還原經典「噓」手勢
隨著2026年地方選舉逼近，各地候選人的競選廣告也越來越有創意，除了傳統的政見宣傳，不少人開始結合流行文化、網路迷因與動漫遊戲元素，希望吸引年輕選民關注。近日一名 Threads 網友分享宜蘭街頭的巨型競選看板，並幽默寫下「好一個宜蘭faker」，沒想到貼文迅速引發關注，截至今（2）日下午已累積超過4萬個讚，成為社群熱議話題。
照片中，時代力量宜蘭縣議員參選人劉仲書穿著黃色外套、戴著黑框眼鏡，頂著與 Faker 相似的髮型，擺出 Faker 招牌的「噓」手勢。事實上，劉仲書早在今年6月宣布參選時，就因外型神似 Faker 引發討論，當時他也曾模仿 Faker 的招牌動作，並表示被認為長得像 Faker 是一種榮幸，希望藉此讓更多喜歡電競的年輕人注意到他。
Faker招牌手勢曾捲政治爭議！T1發聲明強調與政黨無關
不過，Faker 的經典「噓」手勢過去確實曾引發政治宣傳爭議。2025年5月，韓國總統候選人金文洙的競選宣傳內容使用 Faker 的照片、簽名及相關形象，並模仿他的招牌動作，引發部分電競粉絲不滿，質疑是否在未經選手同意的情況下，將其形象與政治活動連結。
事件發酵後，Faker 所屬戰隊 T1 公開發表聲明，強調 Faker 與任何特定政治立場、政黨及政治競選活動無關，也不希望選手的形象被誤解為支持特定政治人物。T1 當時表示，已針對相關內容要求移除，希望避免選手遭到不必要的政治聯想。
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隨著2026年地方選舉逼近，各地候選人的競選廣告也越來越有創意，除了傳統的政見宣傳，不少人開始結合流行文化、網路迷因與動漫遊戲元素，希望吸引年輕選民關注。近日一名 Threads 網友分享宜蘭街頭的巨型競選看板，並幽默寫下「好一個宜蘭faker」，沒想到貼文迅速引發關注，截至今（2）日下午已累積超過4萬個讚，成為社群熱議話題。
照片中，時代力量宜蘭縣議員參選人劉仲書穿著黃色外套、戴著黑框眼鏡，頂著與 Faker 相似的髮型，擺出 Faker 招牌的「噓」手勢。事實上，劉仲書早在今年6月宣布參選時，就因外型神似 Faker 引發討論，當時他也曾模仿 Faker 的招牌動作，並表示被認為長得像 Faker 是一種榮幸，希望藉此讓更多喜歡電競的年輕人注意到他。
Faker招牌手勢曾捲政治爭議！T1發聲明強調與政黨無關
不過，Faker 的經典「噓」手勢過去確實曾引發政治宣傳爭議。2025年5月，韓國總統候選人金文洙的競選宣傳內容使用 Faker 的照片、簽名及相關形象，並模仿他的招牌動作，引發部分電競粉絲不滿，質疑是否在未經選手同意的情況下，將其形象與政治活動連結。
事件發酵後，Faker 所屬戰隊 T1 公開發表聲明，強調 Faker 與任何特定政治立場、政黨及政治競選活動無關，也不希望選手的形象被誤解為支持特定政治人物。T1 當時表示，已針對相關內容要求移除，希望避免選手遭到不必要的政治聯想。