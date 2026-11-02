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原契約設有移轉限制 北市府：不能因簽署MOU就直接過戶

法規不能斷章取義 市府選擇解約收回土地

44.34億元達成合意解約 輝達後續順利取得地上權

針對媒體報導指稱台北市政府基於政治考量，干涉輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18基地，甚至導致投資案延宕，台北市政府表達強烈遺憾，並嚴正駁斥相關說法。北市府強調，市府始終依法行政，並非刻意阻撓輝達進駐，而是透過協調解約、修訂法規及加速行政程序，排除原有契約障礙，最終讓輝達順利取得地上權。市府也呼籲外界勿以未經證實的匿名指控扭曲事實。北市府指出，市府與新光人壽於2021年簽訂的原始地上權契約，已明定須等到建物完工、取得全部使用執照、完成建物所有權第一次登記，並經市府同意後，才能將地上權及建物所有權移轉給第三人。儘管輝達與新光人壽於2025年5月簽署合作備忘錄（MOU），規劃直接移轉地上權，但市府認為，這屬於民間商業安排，不能取代原有契約規定。新光人壽曾於2025年7月9日及16日兩度申請移轉T17、T18地上權，市府則分別於7月10日及17日正式函復，指出當時基地尚未動工，不符合契約約定的移轉條件。北市府表示，若在廠商尚未實質開發興建前就同意移轉，不僅可能引發轉手套利疑慮，也會影響公有土地招商制度的公平性，因此市府依法把關，並非基於政治考量干預投資案。針對外界引用《台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》第18條，認為地上權移轉給輝達並無違法疑慮，北市府則強調，相關說法忽略法規適用範圍及原始契約的完整規定。市府說明，該辦法主要規範區段徵收剩餘可建築土地的處分程序及限制，得標人仍須依招標文件及雙方簽訂的契約履行義務，不能以一般法規逕自排除原始契約的條件。此外，該辦法第18條第1項但書也涉及地上權及地上建物一併受讓的要求；新光人壽當時尚未動工，市府認為，直接移轉並不符合契約及相關規定。北市府表示，若在條件未完備時逕行同意移轉，恐衍生圖利特定企業的法律爭議，因此市府選擇透過協商解約、收回土地，再依法處理後續程序，以兼顧投資推動與公有資產保障。北市府強調，市府並未阻撓輝達進駐，反而持續與新光人壽及輝達協商，尋求合法解決方案。2025年11月18日，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman一行人拜會台北市長蔣萬安，並代表執行長黃仁勳，遞交選定T17、T18作為營運總部基地的書面投資意向。隨後，市府於2025年11月24日與新光人壽達成合意解約，以44.34億元完成解約協議並收回土地，排除原有契約限制，為輝達後續依法取得地上權創造條件。北市府指出，市府早在2025年7月就向內政部函詢相關法制作業，並於同年9月修訂相關辦法，增訂專案設定地上權予特定對象的機制，提前完備法制基礎。在市府推動及台北市議會支持下，輝達已於2026年3月12日完成專案設定地上權登記。北市府表示，從協商解約、修訂法規到完成地上權登記，相關過程與時間軸均有具體紀錄可供查證。面對國際級重大投資案，地方政府本就有責任提供跨局處協調及行政支援，協助排除投資障礙。市府重申，輝達落腳台北是中央、地方、公務團隊及產業界共同努力的成果，呼籲各界尊重事實，勿以未經證實的匿名說法製造爭議。