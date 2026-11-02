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反擊藍營民調 何欣純模仿盧秀燕搬出「經典語錄」

國民黨台中市議會黨團今（2）日公布民調，國民黨候選人江啟臣以38.3%支持度領先民進黨候選人何欣純的28.1%，差距達10.2個百分點，當選看好度更是二倍輾壓。對此，何欣純下午受訪時，模仿台中市長盧秀燕過去談民調的口吻說著「喔做民調喔，那我們就看看委託製作民調的人是誰？那他們又是什麼顏色？那有什麼政治上的目的？那我們呢這樣子講，你應該就知道了吧！」台中國民黨團今天公布台中市長選戰最新民調，江啟臣支持度為38.3%，何欣純28.1%，雙方差距拉大至10.2個百分點；江啟臣的當選看好度也超過何欣純兩倍以上。江啟臣與盧秀燕上午對此都表示，民調只能作為參考，選戰最後階段不能有絲毫大意，並強調「最準的民調是選票」。何欣純下午前往東勢、新社進行車隊掃街，出發前接受媒體聯訪時，被問到國民黨公布的民調。她表示，任何民調數字都會參考，但根據民進黨內部民調，雙方差距正逐漸縮小。何欣純接著表示，想借用盧秀燕之前談民調時說過的話回應，隨後模仿盧秀燕的語氣「做民調喔！那我們就看看委託製作民調的人是誰？那他們又是什麼顏色？那有什麼政治上的目的？那我們呢這樣子講，大家應該就懂了吧！」並說「用盧市長的話來回應，我想大家就懂了吧！」藉此質疑這份民調的委託背景與政治目的。台中市信賴台灣之友會上月12日曾公布台中市長選情民調，當時何欣純與江啟臣的支持度差距縮小至1.9個百分點，引發藍白陣營質疑。盧秀燕當時也曾評論，「有些人把民調當作策略在打」，並說「我講這句話大家就聽懂了。」如今何欣純借用這段話回應國民黨團公布的民調，讓藍綠雙方的民調攻防再添話題。