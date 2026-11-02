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歐洲示威區域轉單

▲雄獅旅遊總經理黃信川（左2）、雄獅旅遊總經理單葑（右3）。（圖／雄獅旅遊提供）

歐洲10月起陸續爆發大規模示威行動，法國、德國、瑞士等地都有暴力衝突。旅行業者觀察，整體歐洲旅遊需求仍熱絡，但旅遊目的地則以東歐、北歐等地較為熱門。另，日本11月起退稅新制上路，不少旅客擔心複雜、卡關，但尚未反映在旅遊熱度上，業者觀察訂單較同期仍是成長。根據雄獅旅遊數據，短線行程中最熱門前五名中幾乎都是日本，分別為日本北陸、韓國釜山、日本東北、日本北海道與日本大阪。雄獅旅遊總經理單葑表示，日本退稅新制上路後，目前日本線訂單較同期成長約兩成。另一方面，歐洲近期示威活動不斷，目前外交部尚未提升旅遊警示，但法國部分已實施宵禁。台灣觀光協會會長簡余晏指出，旅客會傾向避開有紛爭地區，例如從法國轉往東歐等相對穩定處，如捷克、荷蘭等地。單葑也說，近期受示威活動影響，北歐、義大利、奧地利及捷克等地的旅遊反應較佳。長期來看，以明年春節7天連假為例，透過「請2休11」方式安排長線旅遊，歐洲市場仍是熱絡，依據數據長線旅遊熱門前五名中仍有北歐、瑞士、義大利、奧捷與土耳其等。