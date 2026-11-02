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去日本不指定買鬼塚虎了！眾改穿「新神鞋」出國暴走：撞鞋機率超低

建議可以改去另家鞋履品牌「Patrick」看看，其價格與鬼塚虎差不多，且主打日本製造、小牛皮材質，一雙買完退稅僅要3800元

▲有民眾推薦飛日本除了搶購鬼塚虎以外，也可購買鞋履品牌「Patrick」，更私心認為其外型比鬼塚虎更好看。（圖／Patrick Taiwan臉書）

Patrick鞋子到底紅什麼？日本製低調耐看、賽車迷也愛穿

▲鞋履品牌「Patrick」源自於法國，在1892年創立並以製作足球釘鞋起家，在1970年代進入日本市場後，生產與設計與日本精細的職人手工技術結合。（圖／Patrick Taiwan臉書）

▲Patrick鞋身側面簡潔俐落，並以「雙線Logo」代表品牌標誌，展現出具識別度的法式復古風格。（圖／Patrick Taiwan臉書）

Patrick台灣買得到！日本海外唯一門市在台中：熱門鞋款價格3400元起

▲Patrick MARATHON系列以經典復古跑鞋線條聞名，採用麂皮與尼龍拼接，腳感輕盈舒適。（圖／Patrick Taiwan臉書）

▲Patrick SULLY 系列則是非常經典的休閒運動鞋款，帶有硬朗風格的大底設計，還具備防雨防汙功能。（圖／Patrick Taiwan臉書）

Patrick鞋子評價曝光！眾實穿曝3缺點：絕對要買大一號

Patrick在台灣實體專櫃不多，多數愛好者需要前往日本直營店；此外，新鞋剛上腳時皮革較硬，需要穿著一段時間才會完全貼合腳型，由於其版型偏窄長，建議購入時挑選大一號最佳。

許多台灣人赴日本旅遊時順道買鞋，像是潮流神鞋Onitsuka Tiger鬼塚虎，以及HOKA、On昂跑等品牌，皆因耐穿高品質成為赴日買鞋清單。，成為新一代隱藏出國神鞋。過去有一名網友在Threads發文，表示如果想去日本買運動鞋，但是看到鬼塚虎大排長龍而不想排隊的人，，大讚「私心覺得比鬼塚虎好看！」據了解，鞋履品牌Patrick在潮流圈評價極高，兼具復古設計與精緻美感，不少人實際穿過都稱讚「真的好穿，也陸續復刻早期的鞋款，大推」、「這雙搭配各種服飾也算好搭，外出撞鞋的機率應該也很低。」、「之前穿它出國暴走，走一整天還算行」。鞋履品牌「Patrick」源自於法國，最早在1892年創立，並以製作足球釘鞋起家，在1970年代進入日本市場後，生產與設計與日本精細的職人手工技術結合，現今許多熱銷與經典款式皆為日本手工製造，融合歐洲的優雅美學與日本的精緻工藝，讓其在眾多品牌中脫穎而出。，經典人氣款如MARATHON系列更提供輕量、高彈性緩震，長時間行走也不易疲勞，部分鞋款還有防潑水機能，即使下雨天也能保持雙腳乾爽。事實上，Patrick在日本深耕近50年，不盲目依賴廣告行銷，靠著口碑與職人工藝取勝，在日本當地有一定的知名度與擁護者，走在路上也不會像鬼塚虎容易撞鞋，屬於低調的成熟風格鞋款，Patrick旗下鞋款相當多樣，多數鞋款採男女同款設計，僅在尺寸上做區隔，熱門人氣鞋子也不少，像是MARATHON以經典復古跑鞋線條聞名，採用麂皮與尼龍拼接，腳感輕盈舒適；PAMIR系列則採全皮革與漆皮款式，兼具商務休閒與大人成熟感；SULLY系列則是非常經典的休閒運動鞋款，帶有硬朗風格的大底設計，還具備防雨防汙功能。至於在台灣買得到Patrick嗎？，聯名特殊款最貴則達6980元。Patrick普遍評價出色，不只主打日本職人手工製造，小牛皮或油蠟皮材質的皮革光澤感與縫線非常細緻，極具復古紳士感，相較於主流大牌，它的標誌性「雙條線」設計低調優雅，走在路上極少與人撞鞋。不過也有人實際穿過後提不同看法，坦言民眾如果想入手Patrick鞋款，建議親自至實體門市試穿，才能避免花大錢買到不合腳的鞋款。