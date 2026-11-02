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▲安心亞（如圖）日前擔任「2026臺灣同志遊行」的主舞台壓軸表演嘉賓。（圖／安心亞IG@xinya_an）

安心亞以「宅男女神」封號出道，近年在主持、歌唱及影劇圈都有著亮眼表現，成為全方位藝人。經常透過社群展現好身材的她，昨（1）日在社群上PO出一系列辣照，只見安心亞身穿白色薄紗蕾絲bra，搭配牛仔褲並隱約露出內褲褲頭，讓網友們看了大噴鼻血，留言直呼：「受不了了啦」、「辣慘」、「這麼辣！大家都要長針眼。」安心亞日前擔任「2026臺灣同志遊行」的主舞台壓軸表演嘉賓，她昨日在社群上PO出一系列辣照，穿著白色蕾絲透視運動內衣，傲人美胸若隱若現；下半身則穿著牛仔短褲，褲子半開隱約露出內褲褲頭，既時髦又性感。此外，安心亞還配合萬聖節氣氛，在身上畫上傷妝，照片一出讓網友們看了直呼：「真辣」、「這好看」、「這麼辣！大家都要長針眼」、「今天真的被你美暈了」、「萬聖節還這麼美的嗎」、「鈕扣不扣好～犯規。」擔任同志遊行舞台演出嘉賓，安心亞除了分享美照，還同時發文寫道：「每次與你們相聚 都是重新一次被愛填滿的時刻，再次感受到你們滿滿的熱情與愛，謝謝每一個你們，願我們都不被別人的期待困住。偶爾累了、迷惘了也沒關係，記得回過頭來，好好抱抱那個一路走來、始終努力著的自己。」一席話相當暖心。事實上，安心亞過去多次公開表態力挺同志族群與婚姻平權，不僅受邀擔任同志遊行的表演嘉賓，親自獻聲；她還曾在社群平台高喊「我是安心亞，我支持婚姻平權」。日前她在台上則鼓勵大家：「能夠接受自己現在的狀態，就是很好的開始，只要你有想要變好的心，你一定能變得更好。」