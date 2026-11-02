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▲李多慧（如圖）透露目前尚未收到太管處的正式裁罰通知，收到後會依規定處理。（圖／記者王意馨攝影）

中職味全龍啦啦隊「小龍女」韓籍成員李多慧近日在YouTube上分享開車去合歡山武嶺的影片，不僅攀爬岩壁還炊煮食物，不料該影片卻遭檢舉，指出攀爬岩壁行為已違反《國家公園法》，太魯閣國家公園管理處隨後也證實李多慧違規將開罰，而不少粉絲得知後狂抖內，希望能幫忙繳罰款。今（2）日李多慧回應《NOWNEWS今日新聞》，表示：「很謝謝大家的心意，也請大家不用為她破費。」李多慧日前前往合歡山武嶺拍片，然而攀爬岩壁的行為已違反《國家公園法》，太魯閣國家公園管理處事後證實李多慧違規，將依法裁罰，最高可處新台幣3000元罰鍰。有粉絲得知後直接到影片留言區抖內3290元，表示：「台灣人是有愛的！幫多慧繳罰款！」不捨李多慧遭罰，其他粉絲看了也紛紛響應，捐出30元至330元不等的金額。對此，李多慧今日擔任流感衛教大使，事後被問到此次爭議，她回應《NOWNEWS今日新聞》說：「目前尚未收到太管處的正式裁罰通知，收到後會依規定處理。」另外，她也很謝謝大家的心意，不過李多慧也向大家喊話：「請不用為我破費，有大家的支持和應援就很足夠了。」事實上，李多慧爆出違規爭議後，第一時間公司便發聲道歉：「這次對國家公園的規定了解不夠，造成大家困擾很抱歉。」承諾未來進行相關拍攝前，會事先確認場地規範，並更加注意山林環境保護，避免類似情況再次發生。李多慧來台後躍升啦啦隊人氣冠軍，演出、活動代言邀約不斷，工作行程滿檔的她，平時也經常接觸人群。被問到如何防範流感病毒，李多慧表示行程多的時候，最重要的就是先把自己照顧好，「再忙也會盡量睡飽、多喝水，平常在家也常練舞，順便維持體力。」身體一有不舒服就會早點休息、馬上去看醫生。