我是廣告 請繼續往下閱讀

中廣前董事長趙少康表示，民進黨歷任候選人就愛裝暖男，反觀台北市長蔣萬安始終如一才是真暖男。對此台北市長候選人沈伯洋今（2）日回應表示，畢竟對方只認識他兩、三個禮拜，所以從他口中說出不一定那麼精準，但是有國高中、大學同學或補習班就認識的同事，認識他超過20、30年，網路上可以看到這些人評論他到底是不是一致的人，「那這個也不能怪他，因為就剛認識」。對於趙少康酸民進黨歷任候選人就愛裝暖男，沈伯洋回應表示，覺得就是趙少康個人的評論，畢竟對方只認識他兩、三個禮拜，所以自己到底是不是一個溫暖的人，覺得只從他的口中說出可能不一定會那麼精準，「因為我們只認識一下下」。沈伯洋表示，但是有國高中大學同學或補習班就認識的同事，認識他超過20、30年，網路上可以看到這些人評論他到底是不是一致的人，相信大家在網路上應該看到蠻多的，也希望趙少康能夠認識更長久，就會知道他是不是一致的人，「那這個也不能怪他，因為就剛認識」。