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玩笑變商機？同名迷因幣火速出現

忘記後悔真的比較好？網友掀人生哲學討論

全球首富馬斯克（Elon Musk）近日在社群平台提出一項異想天開的構想，表示想發明一種名為「後悔藥」（Regretamine）的藥物，只要服用一顆，就能忘記人生中所有後悔的事情。他還幽默補充，就連「吃下這顆藥」的後悔也能一併消除。貼文曝光後引發網友熱議，不少人發揮創意製作動漫風格宣傳圖及藥丸設計，甚至有人迅速推出同名迷因幣。綜合The News等外媒報導，馬斯克近日在社群平台X發文表示：「我有個很棒的藥物構想，叫做Regretamine。只要服用一劑，所有的後悔都會消失。」他接著開玩笑說：「當然，也包括一開始服用Regretamine這件事本身。」這番帶有黑色幽默的發言迅速引起關注，網友紛紛發揮想像力，為這款不存在的藥物製作動漫風格插畫、客製化藥丸包裝，還有人笑稱藥效強到「連自己為什麼吃藥都會忘記」。馬斯克的貼文不只引發網友創作，也迅速延伸至加密貨幣市場。報導指出，Solana區塊鏈上隨即出現多款以「Regretamine」命名的迷因幣，其中一款市值一度達到17.26萬美元（約新台幣數百萬元）。不過，相關代幣也出現風險警示，包括持幣過度集中，以及可能受到自動化交易機器人操縱等問題，投資人須留意潛在風險。除了惡搞創作，馬斯克的構想也引發網友對「後悔是否有存在必要」的討論。有網友幽默回應：「活得越久，後悔的事情就越多。很高興終於有人開始思考長壽的副作用。」但也有人認為，後悔是人生重要的學習過程，不應該被輕易消除。一名網友表示：「我想我還是不要好了。後悔能讓人學到人生教訓，知道哪些事情不該再犯。如果完全不會後悔，反而更容易重蹈覆轍。」另一人則直言：「後悔對學習人生中有用的教訓非常重要，我會繼續帶著自己的後悔生活，謝謝。」雖然Regretamine目前僅是馬斯克提出的虛構藥物概念，並非實際存在或正在研發的產品，不過也展現出馬斯克的網路影響力，一句玩笑便能迅速衍生出網友創作、哲學討論，甚至加密貨幣投機熱潮。