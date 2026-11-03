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小孟老師分析今（3）日12星座運勢。牡羊座：工作：注意挑撥之人感情：全家和諧美滿財運：金融獲利翻倍幸運色：薄荷綠貴人：金牛座小人：天蠍座金牛座：工作：表達友善想法感情：兩方情同意合財運：房產投資大升幸運色：駝色貴人：雙子座小人：射手座雙子座：工作：喜悅愉快工作感情：獲得女性貴人財運：股市操作得心幸運色：芥末黃貴人：巨蟹座小人：摩羯座巨蟹座：工作：克服長期挑戰感情：傾訴情感寶藏財運：迎接收益高峰幸運色：墨綠色貴人：獅子座小人：水瓶座獅子座：工作：事業以誠相待感情：人際關係熱絡財運：財路四通八達幸運色：孔雀藍貴人：處女座小人：雙魚座處女座：工作：良好工作氛圍感情：異性主動靠近財運：不宜衝動消費幸運色：丁香紫貴人：天秤座小人：牡羊座天秤座：工作：解決棘手問題感情：探險發現奇妙財運：研究生技類股幸運色：檸檬黃貴人：天蠍座小人：金牛座天蠍座：工作：加強學習專業感情：獨自休閒時光財運：買賣交易順暢幸運色：微風藍貴人：射手座小人：雙子座射手座：工作：具備專注目光感情：商討結婚事宜財運：穩健累積資產幸運色：炭灰色貴人：摩羯座小人：巨蟹座魔羯座：工作：適合解釋誤會感情：家庭含飴弄孫財運：研究被動元件幸運色：純白色貴人：水瓶座小人：獅子座水瓶座：工作：適合下班剪髮感情：青春朝氣活力財運：研究科技基金幸運色：古銅色貴人：雙魚座小人：處女座雙魚座：工作：下班高歌一曲感情：感情抱持樂觀財運：研究金融類股幸運色：淺橘色貴人：牡羊座小人：天秤座