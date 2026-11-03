小孟老師分析今（3）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：注意挑撥之人
感情：全家和諧美滿
財運：金融獲利翻倍
幸運色：薄荷綠
貴人：金牛座
小人：天蠍座
金牛座：
工作：表達友善想法
感情：兩方情同意合
財運：房產投資大升
幸運色：駝色
貴人：雙子座
小人：射手座
雙子座：
工作：喜悅愉快工作
感情：獲得女性貴人
財運：股市操作得心
幸運色：芥末黃
貴人：巨蟹座
小人：摩羯座
巨蟹座：
工作：克服長期挑戰
感情：傾訴情感寶藏
財運：迎接收益高峰
幸運色：墨綠色
貴人：獅子座
小人：水瓶座
獅子座：
工作：事業以誠相待
感情：人際關係熱絡
財運：財路四通八達
幸運色：孔雀藍
貴人：處女座
小人：雙魚座
處女座：
工作：良好工作氛圍
感情：異性主動靠近
財運：不宜衝動消費
幸運色：丁香紫
貴人：天秤座
小人：牡羊座
天秤座：
工作：解決棘手問題
感情：探險發現奇妙
財運：研究生技類股
幸運色：檸檬黃
貴人：天蠍座
小人：金牛座
天蠍座：
工作：加強學習專業
感情：獨自休閒時光
財運：買賣交易順暢
幸運色：微風藍
貴人：射手座
小人：雙子座
射手座：
工作：具備專注目光
感情：商討結婚事宜
財運：穩健累積資產
幸運色：炭灰色
貴人：摩羯座
小人：巨蟹座
魔羯座：
工作：適合解釋誤會
感情：家庭含飴弄孫
財運：研究被動元件
幸運色：純白色
貴人：水瓶座
小人：獅子座
水瓶座：
工作：適合下班剪髮
感情：青春朝氣活力
財運：研究科技基金
幸運色：古銅色
貴人：雙魚座
小人：處女座
雙魚座：
工作：下班高歌一曲
感情：感情抱持樂觀
財運：研究金融類股
幸運色：淺橘色
貴人：牡羊座
小人：天秤座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：注意挑撥之人
感情：全家和諧美滿
財運：金融獲利翻倍
幸運色：薄荷綠
貴人：金牛座
小人：天蠍座
金牛座：
工作：表達友善想法
感情：兩方情同意合
財運：房產投資大升
幸運色：駝色
貴人：雙子座
小人：射手座
雙子座：
工作：喜悅愉快工作
感情：獲得女性貴人
財運：股市操作得心
幸運色：芥末黃
貴人：巨蟹座
小人：摩羯座
巨蟹座：
工作：克服長期挑戰
感情：傾訴情感寶藏
財運：迎接收益高峰
幸運色：墨綠色
貴人：獅子座
小人：水瓶座
獅子座：
工作：事業以誠相待
感情：人際關係熱絡
財運：財路四通八達
幸運色：孔雀藍
貴人：處女座
小人：雙魚座
處女座：
工作：良好工作氛圍
感情：異性主動靠近
財運：不宜衝動消費
幸運色：丁香紫
貴人：天秤座
小人：牡羊座
天秤座：
工作：解決棘手問題
感情：探險發現奇妙
財運：研究生技類股
幸運色：檸檬黃
貴人：天蠍座
小人：金牛座
天蠍座：
工作：加強學習專業
感情：獨自休閒時光
財運：買賣交易順暢
幸運色：微風藍
貴人：射手座
小人：雙子座
射手座：
工作：具備專注目光
感情：商討結婚事宜
財運：穩健累積資產
幸運色：炭灰色
貴人：摩羯座
小人：巨蟹座
魔羯座：
工作：適合解釋誤會
感情：家庭含飴弄孫
財運：研究被動元件
幸運色：純白色
貴人：水瓶座
小人：獅子座
水瓶座：
工作：適合下班剪髮
感情：青春朝氣活力
財運：研究科技基金
幸運色：古銅色
貴人：雙魚座
小人：處女座
雙魚座：
工作：下班高歌一曲
感情：感情抱持樂觀
財運：研究金融類股
幸運色：淺橘色
貴人：牡羊座
小人：天秤座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。