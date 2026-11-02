我是廣告 請繼續往下閱讀

曾演出《瑯琊榜》等知名中國古裝的男星胡歌，近日接受訪問時，透露自己因為長年高強度拍戲，已經讓身體嚴重透支，為了預防突發狀況，他隨身都會攜帶速效救心丸，出差甚至會背一台AED（自動體外除顫儀），讓許多粉絲相當心疼。胡歌在節目中透露，電視劇《繁花》大概花費了將近三年的時間拍攝，其中有60％至70％都是夜戲，因為長期熬夜、日夜顛倒工作，讓他的體力逐漸透支，身體也越來越難恢復。再加上去年曾到高原地區拍攝7個月，回到家接受健康檢查後，才發現心臟居然亮起紅燈，讓他不得不開始正視健康問題。談到現在的生活習慣，胡歌坦言已經養成隨身攜帶救心丸的習慣，出差時更會帶上一台AED，希望在碰到突發狀況時能派上用場，萬一身邊有人發生意外，也可以及時伸出援手。胡歌分享，身邊有兩位朋友相繼因為心肌梗塞離世，其中一位與他同歲，另外一位也才50多歲，讓他感受到生命無常，他形容健康就像信用卡，年輕時不斷透支，如今終究得開始還款，現在已經到了「上有老下有小」的階段，更明白必須先照顧好自己，才有能力照顧家人。