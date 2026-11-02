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當祖靈的呼喚走進現代生活，一個人如何承接文化，也成為自己？阿美族族語紀錄片《萬靈嶼人－Sisakawihay》將於11月21日舉辦首映活動，導演 Fuday Ciyo 林光亮與片中主角 Marang Panay 將親臨現場，並由阿洛·卡力亭·巴奇辣擔任主持人，與觀眾分享影片背後的生命經驗。活動免費入場，請先至官方網站報名。《萬靈嶼人－Sisakawihay》以太巴塱 Sisakawihay Marang Panay 為主角，跟隨他的腳步走進部落儀式、大學講堂與家庭日常。透過族語、祈禱與儀式，Marang 回應族人的託付與需要，也在一次次實踐中承擔 Sisakawihay 的責任。他的生命經驗，映照出傳統信仰如何在當代延續，也呈現文化責任如何落實在一個人的日常選擇之中。親虔誠信奉天主教，阿美族傳統信仰與天主教因此在同一個家庭裡相遇。不同信仰之間的差異，沒有切斷親情；家人透過理解、陪伴與相處，學習在彼此的生命中留出位置。影片從這段家庭關係出發，帶領觀眾看見信仰不只是觀念上的差異，也與親人之間如何相愛、溝通和共存息息相關。《萬靈嶼人》不以神祕或獵奇的眼光觀看 Sisakawihay，而是從信仰、親情與生活細節出發，記錄一個人如何在文化責任、家庭關係與現代生活之間行走。影片所呈現的，不只是某種身分或儀式，更是傳統如何在當代人的生命裡持續發生，以及人如何在多重關係與價值之間，思考自己從何而來、又想成為什麼樣的人。「在萬靈之間，學習成為人；在萬象之嶼，活成自己的樣子。」這句話也道出影片的觀看邀請：陪伴 Marang Panay 走一段路，從他的故事重新思考自己與家庭、文化及信仰的連結。首映映後，導演與主角將在主持人阿洛·卡力亭·巴奇辣的引領下，與觀眾相聚交流，分享拍攝過程與生命經驗。主辦單位邀請關心紀錄片、原住民族文化、家庭關係及多元生命故事的觀眾到場欣賞。除了在台北光點華山電影館 A Two 廳舉辦首映活動外，影片也將於花蓮、台東地區加映四場。各場次日期、地點與報名方式，請至紀錄片官方網站查詢。