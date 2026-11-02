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百貨職務薪資中位數成長約3% 專櫃銷售顧問月薪上看15萬

各大百貨週年慶陸續開打，業者積極搶攻年末消費商機，而9月零售業營業額寫下歷年同期新高，也顯示零售市場的消費動能逐步回溫。但企業是否能補足人力也是一大考驗，根據勞動部今年6月底職位空缺概況調查統計，批發零售業職缺數約4.8萬個；人力銀行數據顯示，批發零售業總職缺數與去年同期相比，成長約4.9%。整體薪資方面，百貨零售的薪資中位數落在6萬4千。根據經濟部統計，今年9月百貨公司營業額389億元，年增7.9%；9月零售業營業額也寫下歷年同月新高，顯示零售市場消費動能逐漸回溫。但業績成長的背後，也考驗企業能否及時補足人力。根據勞動部今年6月底職位空缺概況調查統計結果顯示，工業及服務業職缺數為29.6萬個，其中，批發及零售業以4.8萬個職缺數居次，反映零售業人才需求仍相當殷切。根據1111人力銀行資料庫數據顯示，批發零售業總職缺數與去年同期相比，成長約4.9%。1111人力銀行發言人莊雨潔指出，今年儘管整體經濟環境仍存在不確定性，但隨著企業獲利改善，加上股市交易熱絡帶動市場消費信心，還有百貨公司改裝、引進新品牌等因素，進一步刺激民間消費力。但當消費需求增加、業務量擴大，企業需要更多第一線銷售及服務人員協助衝刺業績，業者也要透過提高薪資待遇，吸引求職者加入。莊雨潔認為，1111人力銀行資料庫顯示，以百貨相關職務為例，整體薪資中位數與去年相較成長約3%。若與2024年相較，成長約5.4%，顯示業者為了延攬人才，的確更願意提高薪資待遇。整體薪資方面，百貨零售的薪資中位數落在6萬4千；部分採取底薪加獎金制度的專櫃銷售顧問，月薪更是上看15萬，出現極端高薪職缺。至於其他零售業別，今年以汽機車及相關用品零售的薪資表現最為亮眼，年薪中位數突破150萬；其次則是藥品╱化妝品╱清潔用品零售，年薪中位數也超過106萬。莊雨潔表示，隨著零售市場景氣回溫，企業積極搶攻消費商機，對於具備顧客溝通、銷售技巧及服務熱忱的第一線銷售人才需求也隨之提高，除了提供更具競爭力的薪資，也透過提高獎金分潤鼓勵員工衝刺業績。對求職者而言，零售業不只是第一線銷售工作，更能從中累積市場敏銳度、顧客經營及營運管理等專業能力，未來也有機會朝品牌營運及電商管理等方向發展。莊雨潔建議，隨著產業型態不斷升級，零售業已不再只是傳統服務業，更是兼具業績挑戰、專業累積及長期職涯發展潛力的就業選擇。