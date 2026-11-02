我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒味全龍守護神林凱威本季繳出30次救援成功、防禦率2.85的成績，寫下個人在中職的最佳表現。日前林凱威正式行使旅外球員權利，力拚生涯第2次旅外機會。林凱威今（2）日以冠軍隊成員身分出席中職頒獎典禮，談到提出旅外的想法，他表示只想證明自己還有能力出國挑戰自己。他坦言，自2022年回到中職後，就不斷鞭策自己要持續進步，同時也希望告訴外界，就算回到中職打球也絕對不是壞事。林凱威表示，選擇行使旅外的想法很純粹，「就是想要證明自己還有那個能力可以再出去，去挑戰自己。」他坦言，回到中職發展後，就一直逼自己要不斷進步，「不能讓自己鬆懈，努力讓自己成長，希望有一天能再出去。同時也是想要告訴大家，其實中職的環境真的很好，就算回來中職打球也不是壞事。」林凱威本季在一軍出賽56場並列全聯盟最多，拿下8勝4敗、3次中繼成功、30次救援成功，防禦率2.85，寫下個人在中職負擔50局以上的生涯代表作。過去曾有7年旅美經歷，林凱威回台發展後球技不減反增，尤其是球速連年攀升，2022年返台首年最快球速153公里，去年與今年皆飆出155公里，甚至曾被測得156公里的極速（未獲聯盟官方認證）。日前曾峻岳受訪時向媒體透露，曾與林凱威約好一起行使旅外權利。林凱威笑說，「我們在經典賽集訓的時候就已經達成共識，說好今年球季結束就去提看看、去闖闖看。」兩人提出旅外申請的日期僅相差一天，林凱威表示並沒有事先講好誰先提，「時間到了就是該提就提。」被問到是否不論合約大小都願意出去闖闖，林凱威表示，「這些都交給經紀人去處理，如果有機會的話，我一定會想再出去闖一闖。」他也直言，無論日職或美職都願意去試試看，「不然我怎麼會提這個（行使旅外）。」若林凱威最終順利加盟美職球隊，將是自2022年返台後再次重返美職舞台，他也笑說，「這樣應該蠻酷的喔！」