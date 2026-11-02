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日本東京都中野區知名商場「中野百老匯」（Nakano Broadway）上月29日發生一起離奇的高價名錶竊案，一名男子涉嫌假借試戴市值約4,600萬日圓（約合新台幣970萬元）的進口名錶後拔腿逃逸。然而，辦案人員透露，受害店家已於本月1日收到內含遭竊手錶的宅配包裹，包裹內甚至附上一張道歉紙條。根據NHK與讀賣新聞報導，案發於上月29日，一名獨自光顧中野百老匯鐘錶店的男子，向店員要求試戴陳列在展示櫃中、價值約4,600萬日圓的瑞士頂級奢華鐘錶品牌「愛彼」（Audemars Piguet）的名錶，隨後趁店員不備直接逃跑。東京警視廳原先朝竊盜案件方向全力追緝，未料案情在1日出現離奇轉折。調查人員表示，受害店家當天收到一件由愛知縣寄出的宅配包裹，經店家核對手錶序號，確認正是日前遭竊走的高價腕錶。報導指出，包裹內除手錶本體外，還隨附一張親筆寫下的道歉字條，內容為對犯下竊行深表歉意。目前警視廳研判該包裹極可能由涉案人士寄出，包裹上寫有寄件人的地址和姓名，但警視廳認為這些資訊是假的，正循宅配寄件線索進一步追查嫌犯下落與犯案動機。