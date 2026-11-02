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韓籍啦啦隊女神李多慧來台灣發展多年，成為新一代的代言女王，通告接不停身價可以說是水漲船高，不過就連賺得盆滿缽滿的她，也扛不住雙北市超高昂的房價，為此她在YouTube影片說，如果要買房想選別的地方：「味全龍閉眼睛一下」，接著跳起來台鋼雄鷹的葉保弟應援曲，掀起不少粉絲討論。李多慧日前在YouTube公開新影片「我什麼時候才能在台灣擁有自己的房子呢？所以我就先……」，聊到想在台灣買房子，因為現在住的地方有點老舊，裝潢也有點過時，因此很希望為自己換一間新房，但不曉得1000萬夠不夠。但1000萬在台北確實買不到李多慧所要求條件的房子，因此被建議可能要買到高雄，「如果台北很貴的話，我想要別的地方。」下一句她接著說「味全龍閉眼睛一下」，然後跳起了台鋼雄鷹「葉保弟」應援曲，自己邊跳都忍不住笑出來。接著李多慧表示，自己也不排斥到台中買房，因為自己每次去台中都覺得很喜歡，如果天天搭高鐵上班也可以接受。至於為何不再把預算拉高一點，她自嘲自己也是「外勞」，也要付員工薪水，公司也有許多東西需要採買，雖然生活無虞，但要買得起台北的房子可能還是有點困難，影片曝光後，瞬間掀起許多粉絲討論，「味全龍附近確實買不起」、「在味全龍已經圓了拿總冠軍的夢，所以可以換圓下一個夢想了」、「建商的電話李多慧接不完了，從8折往下喊。」