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美廉社三商咖啡日買2送3！大杯拿鐵自備杯最低19元

▲美廉社11月3日當天限定，大杯濃萃鮮奶拿鐵寄杯買2送3，若自備杯子再扣5元，單杯最低19元。（圖／美廉社提供）

▲11月24日前買特大杯美式及日本Hizatsuki製菓風味餅乾，組合優惠價69元。（圖／美廉社提供）

美廉社茶葉蛋30顆199元！平均每顆6.6元、兌換到明年

▲美廉社APP開賣茶葉蛋30顆199元，平均每顆6.6元。（圖／業者提供）

小北百貨咖啡買1送1！大杯最低23元

▲小北百貨限時咖啡買一送一。（圖／業者提供）

超划算日常小確幸別錯過！美廉社每月3號「三商咖啡日」來了，當天一日限定大杯濃萃美式、大杯濃萃鮮奶拿鐵、中杯喬名精品迦納可可APP寄杯買2送3，自備杯子再扣5元，等於大杯拿鐵寄杯爽喝最低19元，另有茶葉蛋30顆199元兌換優惠，平均每顆6.6元。小北百貨也因應立冬、雙11、黑五推出咖啡買一送一，好康優惠重點一次看。美廉社每月3號的「三商咖啡日」將登場，每月3號透過美廉社APP「隨買隨取」買大杯濃萃美式／大杯濃萃鮮奶拿鐵／中杯喬名精品迦納可可，可享有買2送3寄杯優惠（平均單杯20元／24元／22元）；大杯榛果鮮奶拿鐵則是買2送1，活動限時11月3日當天有效，兌換期限至2026年11月24日，自備環保杯還可再省5元，等於大杯美式15元、大杯拿鐵19元。此外，即日起至11月24日止，到門市買特大杯美式及日本Hizatsuki製菓風味餅乾（起司／沙丁魚／韓式海苔／白蝦）可享組合優惠價69元。現代人忙碌又講求早餐營養健康，茶葉蛋成為最方便的標配食材之一，美廉社APP「隨買隨取」同步開賣茶葉蛋30顆199元組合，平均每顆茶葉蛋6.6元，優惠效期至11月24日，30顆茶葉蛋可兌換至2027年2月21日。小北百貨迎接11月，宣布11月7日立冬、11月11日雙11、11月27日黑色購物節及每周三會員日，皆推出咖啡買一送一優惠，活動當天到咖啡限定門市買大杯美式、大杯拿鐵送同品項大杯一杯，換算下來，大杯美式23元、大杯拿鐵28元，自備杯子可再扣5元。