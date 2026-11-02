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▲李多慧（如圖）被問到接下來還有什麼心願想達成？表示：「親眼看到總冠軍之後，現在最大的願望就是家人和身邊的人都健康平安。」（圖／記者王意馨攝影）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台邁入第4年，日前終於圓夢見證味全龍奪下總冠軍，當場激動噴淚，並感性喊話：「謝謝你們今年幫我實現了這個夢想。」而先前李多慧曾放話：「如果味全龍總冠軍的話，我請客！」今（2）日她擔任流感衛教大使，表示自己沒有忘記請客的承諾，將會用比較實際的方式準備；李多慧應援8年達成封王心願，被問到接下來還有什麼願望？她暖心回答：「親眼看到總冠軍之後，現在最大的願望就是家人和身邊的人都健康平安。」李多慧先前提到，自己擔任啦啦隊8年從未看過球隊拿下總冠軍，因此對味全龍寄予厚望，甚至放話：「如果味全龍總冠軍的話，我請客！」而日前味全龍在台灣大賽中擊敗中信兄弟抱回冠軍，李多慧見證拋彩帶的那刻忍不住落淚，並發文表示：「以前我曾經說過，希望在結束啦啦隊生涯之前，一定要親眼看見自己應援的球隊奪冠…謝謝你們今年幫我實現了這個夢想。」今李多慧今向《NOWNEWS今日新聞》透露，之前說好的請客，她一直都記得，雖然人數不會到1000人，但已經用比較實際的方式在準備，很快就會跟大家分享，請大家再等等。此外，成功圓夢的她，讓人好奇接下來還有什麼心願想達成？李多慧表示：「至於下一個願望，親眼看到總冠軍之後，現在最大的願望就是家人和身邊的人都健康平安。」回答十分暖心。李多慧成為許多廠商、品牌的新寵兒，年底即將到來，被問到是否尾牙接到手軟？她直言：「很感謝有不少企業邀請參加尾牙，目前還有一些在確認檔期和細節，所以還沒辦法透露確切的場次。」不過李多慧強調每一場都會用心準備。而近日傳出李多慧已在台灣買房，但對於買房的傳聞，李多慧否認說：「並沒有在台灣買房。」而她也一直希望有天能在台灣置產，更在影片中問說：「1000萬買房子買得到嗎？」表示如果台北房價太高的話，也能接受住在台中，每天通勤到台北。