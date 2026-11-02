我是廣告 請繼續往下閱讀

台日比照台英ETP 草擬5領域

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，台灣與日本正研議涵蓋廣泛領域的貿易協議，打破亞太科技實力的戰略定錨，以及讓台灣突破貿易外交困境，預計最快有望在今年底簽署。對於是否存在這項協議及年底前是否能簽署，經濟部表示，相關訊息須由行政院經貿談判辦公室（OTN）說明。OTN表示，日本是我國重要的經貿夥伴，持續深化台日經貿關係、拓展雙方互利合作，向來是政府努力的方向。過去一年來，雙方陸續舉行台日經濟貿易會議、台日第三國市場合作相關會議，以及兩次台日經濟夥伴委員會（EPC），密切研商雙方共同關切的經貿議題，並就世界經濟情勢等議題進行意見交換與討論，以進一步深化台日經貿合作關係。至於媒體所報導的台日貿易協議等相關內容，則並未回應。據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，日本政府正與賴清德政府進行研議最終階段，將比照台灣與英國在2023年所簽署的台英「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）。台英ETP不直接涉及到被視為談判深水區的貿易關稅談判，而是針對數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排三大重點領域洽談。由於台英ETP成功的案例，讓日本及台灣有機會可以跟隨，ETP採取較為不同區域間的談判，不僅保留彈性，更可以降低政治敏感度，避免中國帶來的反彈，據悉該合約有機會在年底前簽署。台日間貿易協議目前草擬5項領域，包含經濟韌性及創新、產業減災合作、數位貿易、貿易協助，以及永續等。其中，產業減災合作涉及到無人機合作，將在地震等天然災害運用。