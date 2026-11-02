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台北市長10月8日拋出松機遷移改建AI園區想法後，引發議論。北市議員秦慧珠今（2）日召開公聽會，但北市府並未派任何局處長參加。在會議中，秦慧珠質問，AI園區選在松機是因為台北沒有大的腹地？產發局代表稱「是」，隨後秦追問有考慮過關渡平原嗎？因為行政院已經核定，松機2033年後才蓋AI園區不是太慢嗎？秦慧珠今召開松機遷移公聽會， 她說原以為這個案子原始規畫單位是都發局，後來才知道居然是產業發展局。產發局代表表示，AI她以前所未有的速度改變世界，拿起大家的手機都有chat-GPT、Gemini，AI影響生活是現在進行式，現在的國際城市為了提升治理效能，也積極擘畫AI策略，台北市身為首都，AI產業群聚需要大面積的腹地，依照現有的土地，確實有難以承接企業所需的大面積腹地，所以未來針對松機遷移後，針對AI聚落的構想，不僅增加用地，希望成為國際AI研發產業應用和創新整合的樞紐，以高附加價值的創新為主，秦慧珠則追問，選在松機是因為台北市沒有大腹地嗎？產發局代表說「是」，隨後秦問「有考慮過關渡平原嗎？」產發局代表解釋，原始產業廊帶從南軟、內科、北市科延伸到社子島，甚至關渡平原也是一個，對這是原始的產業廊帶規劃。秦慧珠則說，關渡平原城鄉發展1已經被行政院核定可做建築使用，串聯北士科很近、面積也很大，沒有考慮遷不走松山？按照蔣市長提出，最快要2033年才能遷移，再蓋 AI園區不是太慢嗎？如果AI這麼重要，是不是可以把已經政府核定開發的關渡平原城鄉發展1區拿來使用，她連結北士科也非常近。產業局代表則說，關渡平原、社子島，就他了解本來就有19公頃用於產業用地，關渡平原今年經過內政部審議通過可以變更，後續會配合整體都市發展需要，可以規劃適當產業用地。