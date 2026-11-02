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庫存天數大勝同業

品牌力優勢顯現

大健康品牌騰勢在今年初登錄興櫃後，即將在12月轉掛牌上櫃。騰勢董事長張智翔目標維持雙位數成長，看好超高齡、少子化社會下的人用、毛孩保健品兩股商機；隨著全球大健康產業加速發展與全渠道佈局完善，將持續深化「品牌矩陣擴展」與「跨界 B2B 業務合作」雙軌成長策略。騰勢兩大主力品牌，一個是專注漢方保健的「達摩本草」，以及搶攻毛孩健康商機的「毛孩時代」，深度涵蓋現代家庭的人用與寵物保健需求。目前營收占比約為68％：31％，近年毛利率、營業利益率持續維持在約69％、13％的產業高標水準。張智翔有信心地說，比起同業，騰勢庫存天數比同業少數十天。根據調查顯示，全台毛小孩數量已經超過幼兒數量；全球寵物營養品市場規模今年預計起以CAGR6.9％的速度成長，至2033年將達46億美元。騰勢也與萬達寵物以七、三持股比例合資成立「騰達寵物」，張智翔說，騰勢的優勢在品牌，而萬達寵物則具有通路的優勢。他分析，投資代工廠雖可降低成本，但要一定程度提升營收，重點仍是品牌。「只要100元、沒有品牌葉黃素，你敢吃嗎？」，張智翔說，保健食品相對其他產品擁有不錯的毛利率，因此容易吸引業者投入，但真正的競爭門檻在於如何累積消費者的信任，否則都是淪為一次性消費，難以建立長期關係，大品牌的優勢會越來越明顯。騰勢採用線上線下融合的通路策略，雖是電商平臺起家，但打入指標性實體藥局與連鎖藥妝門市，以及寵物連鎖通路，靠著線上累積的品牌聲量與指名購買力為線下門市帶進客流。過去三年實體通路的營收占比從2023年的11％大幅提升至2026年上半年的19％，實體渠道將是今年成長動能最為強勁的引擎之一。