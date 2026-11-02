滙豐（台灣）商業銀行（下稱「 滙豐」）持續深耕台灣富裕及高資產客群，透過滙豐卓越理財以全球財富管理、環球尊榮體驗、專屬健康守護及頂級旅遊禮遇四大面向，打造完整尊榮體驗。即日起至2026年12月31日止，推出「卓越理財 年度臻選」專屬刷卡滿額回饋活動，活動期間內新開立或新升等為滙豐卓越理財之個人客戶，持滙豐卓越理財信用卡累積新增一般消費達新臺幣10萬元即可參與專屬活動，有機會將iPhone Duo帶回家，限量100支。
滙豐（台灣）商業銀行消費金融管理部負責人黃至弘表示：「滙豐深入洞察富裕客群的消費足跡與回饋需求，看準頂級客群對前瞻科技新品與精緻生活的高敏銳度，在第4季的消費高峰，推出 滙豐卓越理財新貴賓專屬活動，精選市場最具話題性的產品，提供客戶獨特的尊榮體驗。」
除了信用卡滿額專屬活動外，隨著年底旅遊旺季到來，滙豐銀行持續為卓越理財客戶打造全方位的高端生活體驗，從精緻餐飲、機場禮遇到全球奢華旅宿，陪伴客戶一同探索世界享受生活。
成為卓越理財客戶，即可享全台精選五星級飯店餐飲及米其林指南推薦餐廳專屬優惠，最高享兩人同行一人免費；2026年底前符合資格的卓越理財尊尚客戶，第一個年度期間可享高達36點旅遊點數，搭配卓越理財信用卡可兌換機場接送、貴賓室、環宇快速通關、高鐵票等旅遊權益(註)。此外還有一年兩次海外十大國際機場接送服務，並提供全球七大奢華飯店集團包含萬豪(Marriott)、希爾頓(Hilton)、凱悅(Hyatt)、半島(Peninsula)、文華東方(Mandarin Oriental)、洲際 (Intercontinental)及安縵(Aman)逾800間飯店雙人免費早餐、延遲退房及迎賓禮。
「卓越理財 年度臻選」專屬刷卡滿額回饋活動之得獎名單，將於2027年2月28日前公告於滙豐銀行官方網站，並以專函通知中獎者辦理領獎確認手續。
本文中之各項優惠活動，更多活動詳情與相關注意事項，請查詢滙豐台灣官方網站。
謹慎理財信用至上信用消費及預借現金適用之循環信用利率：5.68%-15.00%，每筆預借現金手續費：新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽本行網站查詢/循環利率基準日為104年9月1日。
註：旅遊點數得兌換卓越理財信用卡附加服務，兌換服務比例如下，詳細免費機場接送/貴賓室/環宇快速通關/高鐵票兌換說明及紅利點數兌換等優惠活動內容，以信用卡官網說明為準，更多詳情請參閱本行網站>信用卡>卓越理財信用卡。若列於信用卡權益手冊加價部分則另計兌換點數；計點規則請參閱「旅遊點數服務兌換指南」。
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除了信用卡滿額專屬活動外，隨著年底旅遊旺季到來，滙豐銀行持續為卓越理財客戶打造全方位的高端生活體驗，從精緻餐飲、機場禮遇到全球奢華旅宿，陪伴客戶一同探索世界享受生活。
成為卓越理財客戶，即可享全台精選五星級飯店餐飲及米其林指南推薦餐廳專屬優惠，最高享兩人同行一人免費；2026年底前符合資格的卓越理財尊尚客戶，第一個年度期間可享高達36點旅遊點數，搭配卓越理財信用卡可兌換機場接送、貴賓室、環宇快速通關、高鐵票等旅遊權益(註)。此外還有一年兩次海外十大國際機場接送服務，並提供全球七大奢華飯店集團包含萬豪(Marriott)、希爾頓(Hilton)、凱悅(Hyatt)、半島(Peninsula)、文華東方(Mandarin Oriental)、洲際 (Intercontinental)及安縵(Aman)逾800間飯店雙人免費早餐、延遲退房及迎賓禮。
「卓越理財 年度臻選」專屬刷卡滿額回饋活動之得獎名單，將於2027年2月28日前公告於滙豐銀行官方網站，並以專函通知中獎者辦理領獎確認手續。
本文中之各項優惠活動，更多活動詳情與相關注意事項，請查詢滙豐台灣官方網站。
謹慎理財信用至上信用消費及預借現金適用之循環信用利率：5.68%-15.00%，每筆預借現金手續費：新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽本行網站查詢/循環利率基準日為104年9月1日。
註：旅遊點數得兌換卓越理財信用卡附加服務，兌換服務比例如下，詳細免費機場接送/貴賓室/環宇快速通關/高鐵票兌換說明及紅利點數兌換等優惠活動內容，以信用卡官網說明為準，更多詳情請參閱本行網站>信用卡>卓越理財信用卡。若列於信用卡權益手冊加價部分則另計兌換點數；計點規則請參閱「旅遊點數服務兌換指南」。