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根據群益投信最新配息公告，主動群益台灣強棒（00982A）公告第6次配息資訊，繼今年5月提升配息後，這次再度提高配息金額，預估每股配發金額0.78元，相較前次成長近22%，改寫新高。以11月2日收盤價20.65元來推算，預估單次配息率約3.78%，年化配息率約15.11%。00982A這次除息日訂於11月17日，收益分配發放日則訂於12月11日，想參與這次領息的投資人，最晚需在11月16日買進。財富管理專家表示，今年來台股受惠於AI題材持續火熱而表現亮眼、屢創新高，但過程中也經歷了美伊衝突、聯準會政策路徑難料、AI股估值疑慮等挑戰而大致上呈現震盪上行態勢，在資金輪動加速的環境中，也越加突顯主動操作、動態調整持股的重要性，也令主動式台股ETF續獲市場關注，發行檔數已突破20檔。作為本土投信首檔發行的主動式台股ETF，00982A採取質、量化策略來選股，持股涵蓋大型成長股的增長潛勢，也掌握中小型潛力股的投資契機，自2025年5月下旬掛牌以來已繳出翻漲成績，累積含息報酬率逾130%，表現亮眼。專家進一步說明，00982A除了績效亮眼，配息表現也相當突出，最新一次配息更再創新高，年化配息率逾15%，已連續三季配息率突破10%，創季配型主動式ETF紀錄，值得注意的是，00982A還達成次次填息的紀錄，讓超過17.6萬位投資人息利雙收。整體來看，在AI需求不變下，台股多頭格局有望延續，投資人若想兼顧穩健現金流、資本利得需求，不妨可善用00982A來參與台股成長行情。市場法人指出，從CSP資本支出持續上修來看，AI帶動的需求能見度高，並未出現反轉跡象，因此預期在AI應用面擴展的帶動下，台股供應鏈營運有望持續受惠。不過，近期在中東局勢未明，導致油價高企進而推升通膨，影響市場風險偏好，再加上AI投資回報疑慮持續籠罩市場，導致台股近期波動加劇。而在市場震盪之時，若希望兼具成長潛力與風險控管，投資人可配置能靈活因應市況調整持股的主動式台股ETF，透過專業經理人與研究團隊來挖掘AI浪潮下的強勢動能股，也能即時調整投組，來應對多變的市況。