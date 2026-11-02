電商系統服務商91APP爆發重大資安事件，根據官方統計可能波及1329個品牌、近480萬名消費者，今（2）日有最新進展，91APP正式開始寄發個資外洩通知，包含全家行動購等品牌消費者陸續收到信件，官方也同步開放補償申請。哪些人受到影響？收到信代表個資已經外洩？沒被詐騙也能拿到補償嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理91APP個資外洩懶人包一次看懂。
91APP個資外洩原因是什麼？
91APP於10月29日公布調查結果，證實旗下Commerce Cloud系統一座訂單資料庫，10月3日遭駭客以自動化攻擊入侵，主要原因是第三方工具AppSmith存在安全漏洞，未及時完成修補，導致駭客取得內部訂單資料庫的存取權限，91APP已於10月14日確認攻擊軌跡並採取防堵措施。
91APP個資外洩影響哪些人？
影響日期：2025年4月4日至2026年10月14日期間，透過使用91APP系統的品牌官網或App下過訂單的消費者，都可能受到影響。
影響品牌、消費者：官方統計，最大可能涉及1329個品牌、479萬8,255名消費者。
91APP外洩哪些個資？信用卡、密碼安全嗎？
91APP表示，此次可能遭非法存取的資料包括：
姓名、電話號碼
配送地址（超商取貨訂單不含配送地址）
電子郵件（如有填寫）
商品購買及訂單紀錄
信用卡資料、會員登入密碼及支付資訊，並不在此次遭非法存取的訂單資料庫中，依目前調查結果，不屬於此次外洩範圍。
91APP何時通知？收到信代表個資外洩嗎？
91APP自11月2日起，在取得合作品牌授權後，陸續透過電子郵件通知可能受影響的消費者，若沒有留下電子郵件資料，則改以簡訊通知。不過，收到通知不代表個資一定已被駭客取得，91APP解釋，由於無法逐一確認哪些消費者資料實際遭竊，因此採取最大可能影響範圍通知，只要在影響名單內，都會納入通知及補償對象。
沒收到91APP通知，代表個資安全嗎？
91APP指出，尚未收到通知可能有兩種情況，一是不在本次個資外洩名單內，另一種則是購物品牌尚未授權91APP協助處理消費者補償事宜。若懷疑自己曾在受影響期間購物，可以透過91APP官方客服查詢，但未收到通知者，不一定能直接使用目前開放的補償表單。
91APP個資外洩補償怎麼申請？
91APP於11月2日正式開放線上補償申請，申請期限至2027年2月1日依照消費者是否有財產損失，分成兩種表單。
財產損失補償：若因此次個資外洩事件遭詐騙，導致匯款或其他金錢損失，可提出財產損失補償申請。
個資損害補償：即使沒有遭詐騙、沒有財產損失，只要受到本次事件相關的個資損害，也能提出申請。不過，目前尚未公布統一補償金額，實際是否獲得補償仍須依後續審核及公告為
91APP個資外洩會被詐騙嗎？小心假客服
91APP提醒，正式通知電子郵件的寄件網域為「@91app.com」，不會透過通知信件要求民眾點擊連結填寫個人資料，也不會要求加入LINE、操作ATM或提供帳號、密碼及金融資料。由於外洩資料可能包含真實購物紀錄，詐騙集團可能假冒品牌客服，聲稱訂單重複扣款、誤設分期付款或需要取消訂購，誘導消費者操作ATM或網路銀行。
91APP個資外洩客服電話、申請管道
如果對受影響名單或補償申請有疑問，民眾可直接聯絡91APP，不必先向原本購物的品牌客服詢問，91APP官方聯絡資訊
申請補償網站：91APP官網（連結直接點）
官方客服電話：(02)7723-1622，語音選單按6
客服時間：週一至週五09:00至18:00
客服信箱：servicetw@91app.com
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91APP於10月29日公布調查結果，證實旗下Commerce Cloud系統一座訂單資料庫，10月3日遭駭客以自動化攻擊入侵，主要原因是第三方工具AppSmith存在安全漏洞，未及時完成修補，導致駭客取得內部訂單資料庫的存取權限，91APP已於10月14日確認攻擊軌跡並採取防堵措施。
影響日期：2025年4月4日至2026年10月14日期間，透過使用91APP系統的品牌官網或App下過訂單的消費者，都可能受到影響。
影響品牌、消費者：官方統計，最大可能涉及1329個品牌、479萬8,255名消費者。
91APP外洩哪些個資？信用卡、密碼安全嗎？
91APP表示，此次可能遭非法存取的資料包括：
姓名、電話號碼
配送地址（超商取貨訂單不含配送地址）
電子郵件（如有填寫）
商品購買及訂單紀錄
信用卡資料、會員登入密碼及支付資訊，並不在此次遭非法存取的訂單資料庫中，依目前調查結果，不屬於此次外洩範圍。
91APP何時通知？收到信代表個資外洩嗎？
91APP自11月2日起，在取得合作品牌授權後，陸續透過電子郵件通知可能受影響的消費者，若沒有留下電子郵件資料，則改以簡訊通知。不過，收到通知不代表個資一定已被駭客取得，91APP解釋，由於無法逐一確認哪些消費者資料實際遭竊，因此採取最大可能影響範圍通知，只要在影響名單內，都會納入通知及補償對象。
沒收到91APP通知，代表個資安全嗎？
91APP指出，尚未收到通知可能有兩種情況，一是不在本次個資外洩名單內，另一種則是購物品牌尚未授權91APP協助處理消費者補償事宜。若懷疑自己曾在受影響期間購物，可以透過91APP官方客服查詢，但未收到通知者，不一定能直接使用目前開放的補償表單。
91APP個資外洩補償怎麼申請？
91APP於11月2日正式開放線上補償申請，申請期限至2027年2月1日依照消費者是否有財產損失，分成兩種表單。
財產損失補償：若因此次個資外洩事件遭詐騙，導致匯款或其他金錢損失，可提出財產損失補償申請。
個資損害補償：即使沒有遭詐騙、沒有財產損失，只要受到本次事件相關的個資損害，也能提出申請。不過，目前尚未公布統一補償金額，實際是否獲得補償仍須依後續審核及公告為
91APP提醒，正式通知電子郵件的寄件網域為「@91app.com」，不會透過通知信件要求民眾點擊連結填寫個人資料，也不會要求加入LINE、操作ATM或提供帳號、密碼及金融資料。由於外洩資料可能包含真實購物紀錄，詐騙集團可能假冒品牌客服，聲稱訂單重複扣款、誤設分期付款或需要取消訂購，誘導消費者操作ATM或網路銀行。
91APP個資外洩客服電話、申請管道
如果對受影響名單或補償申請有疑問，民眾可直接聯絡91APP，不必先向原本購物的品牌客服詢問，91APP官方聯絡資訊
申請補償網站：91APP官網（連結直接點）
官方客服電話：(02)7723-1622，語音選單按6
客服時間：週一至週五09:00至18:00
客服信箱：servicetw@91app.com