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▲熱狗涉抄襲遭起訴，本色音樂發出律師函回應，並提出6點質疑。（圖／本色音樂提供）

本色音樂聲明全文：

熱狗創作「樓下的房客」是基於 2004 年在網絡上看到的文章，隨即筆記寄給自己，在疫情期間翻看筆記時取材創作。在發布當日獲網友提醒後才得知有侵權疑慮。在此前，熱狗並不知道當時看到的文章的來源，並沒有看過相關的原作。判決書中說原告作品「廣為人知」，此點為主觀認定，並非客觀事實可證。



該曲上架當天得知有疑慮後，公司不計投入音樂製作與 MV 拍攝等已支出費用，當天立即下架，並未因為該曲得到任何收益。如計入前述投入成本以及律師費用，遠超民事庭一審判決金額，因此並非為了金額多寡而爭，是希望能透過上訴過程，釐清是非。



熱狗出道至今 20 餘年創作歌曲數百首，是以原創聞名之創作歌手。「樓下的房客」一曲和原告認定近似之作品，在相似部分文字僅有 5%。民事庭原判決理由中，更以熱狗之後創作之作品「樓上的房東」針對原告「多所嘲諷橫生事端」為由作為判決依據，未免太過對號入座，並非法理所證。



我方在作品發佈時得知疑慮後除立即下架外，也當即聯絡原告，並主動在網絡上致歉並說明原委，足見誠意。坦白說，我們溝通過程均有對話紀錄，自始至終保持尊重，發表道歉文字並經雙方確認才行發表。原告當時多次在社群發表漫畫影射並以公開記者會方式表示感覺被羞辱，我方為表尊重均未反應，但確實不能理解我方如此坦誠謙恭的溝通，到底羞辱從何而來。



本案在民事庭提起上訴除了希望能夠釐清事實，辯證是非之外，更希望能為嘻哈音樂從生活中取材「吃百家飯」的創作文化，尋求在台灣的智財權判例，為以後的嘻哈創作者釐清分際。



如今刑事案件，檢察官已提起公訴，我方仍將依據法律程序來提出我們的主張，希望釐清事實，打擾社會各界之處還請見諒。





饒舌歌手MC HotDog熱狗（姚中仁）因歌曲〈樓下的房客〉被控抄襲漫畫家朱德庸的作品〈跳樓〉，遭法院判賠50萬元後，台北地檢署今（2）日再依違反《著作權法》將其提起公訴。對此，熱狗所屬公司「本色音樂」稍早也發出律師函並提出6點疑問，指出和原告相似部分文字僅有 5%，強調：「我方在作品發佈時得知疑慮後除立即下架外，也當即聯絡原告，並主動在網絡上致歉並說明原委，足見誠意。」對於朱德庸控訴遭羞辱，本色音樂強調雙方溝通始終坦誠謙恭的溝通，不懂到底羞辱從何而來。起訴書指出，朱德庸創作的〈跳樓〉篇故事漫畫，收錄於《什麼事都在發生》一書，屬受著作財產權保障的語文及美術著作。熱狗明知該作品為朱德庸創作，卻未取得同意或授權，於2021年至2022年間某時，在中國擅自將漫畫情節及文字改編成〈樓下的房客〉歌詞。因此檢方認定，熱狗的行為涉犯「著作權法」第92條擅自以公開傳輸、改作方式侵害他人著作財產權罪嫌，偵結後提起公訴。對於判決結果，熱狗所屬公司「本色音樂」稍早發出律師函回應，指出雖然一審民事庭法官以「過失」為由進行判決，但仍提出6點疑問。聲明中表示，熱狗創作〈樓下的房客〉是基於 2004 年在網絡上看到的文章，隨即筆記寄給自己，在疫情期間翻看筆記時取材創作，在發布當日獲網友提醒後才得知有侵權疑慮。「在此前，熱狗並不知道當時看到的文章的來源，並沒有看過相關的原作。」並非判決書中所述原告作品「廣為人知」。此外，熱狗出道至今20多年，創作歌曲上百首，是以原創聞名之歌手。〈樓下的房客〉和原告部分相似文字僅有5%，而民事庭原判決理由中，更以熱狗之後創作的作品〈樓上的房客〉針對原告「多所嘲諷橫生事端」為由作為判決依據，讓本色音樂狠酸：「未免太過對號入座。」而爭議歌曲上架當天，公司得知有疑慮後不計投入音樂製作、MV拍攝等已支出費用立即下架，並未因為該曲得到任何收益，如計入前述投入成本以及律師費用，遠超民事庭一審判決金額，強調上訴「並非為了金額多寡而爭，是希望能透過法律過程，釐清是非。」至於朱德庸公開表示自己感覺被羞辱，本色音樂表示自始至終都保持尊重，發表道歉文字並經雙方確認才行發佈，「不能理解我方如此坦誠謙恭的溝通，到底羞辱從何而來」，雙方溝通過程均有對話紀錄。針對民事和刑事訴訟，本色音樂直言：「本案在民事庭提起上訴除了希望能夠釐清事實，辯證是非之外，更希望能為嘻哈音樂從生活中取材『吃百家飯』的創作文化，尋求在台灣的智財權判例，為以後的嘻哈創作者釐清分際。」如今刑事案件，檢察官已提起公訴，公司仍將依據法律程序來提出主張，希望釐清事實。有關「樓下的房客」一案，雖然一審民事庭法官以「過失」為由進行判決，但我們有如下疑問，故提出上訴以求釐清事實。