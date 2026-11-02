未來一周將有2波東北季風接力襲台，中央氣象署預報員曾昭誠表示，北台灣早晚低溫下探21至22度，空曠地區清晨更可能跌破20度，周四晚間（11月5日）新一波較強冷空氣再度南下，桃園以北、東半部及恆春將持續有局部短暫雨，濕冷天氣一路延續至下周一（11月9日）。
本周2波東北季風 影響到下周
曾昭誠指出，未來一周共有2波東北季風會對台灣造成影響，第一波在今天中午後已經抵達，將一路持續到明（3）日一整天，周三（11月4日）至周四白天東北季風減弱，周四晚上則有新一波較強的東北季風，且會一路影響到下周一。
北部、東半部降雨機率高 下半周體感濕涼
曾昭誠說明，明天東北季風影響，東半部、恆春半島普遍有局部短暫陣雨，東半部要注意局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北地區則是有不定時局部短暫雨，桃園也有零星短暫雨，中南部都是多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
周三至周四白天轉吹偏東風，主要是桃園以北地區降雨機率變低，基隆北海岸、東半部、恆春持續會有零星雨勢，周四晚間至下周一，新一波東北季風影響，包括週末在內，桃園以北、東半部、恆春全天不定時有局部短暫雨，午後南部山區也有零星雨。
清晨氣溫跌破20度 煙花颱風北轉遠離
氣溫方面，曾昭誠提及，只要有東北季風影響時，北台灣早晚低溫都只會剩21至22度，空曠地區清晨會有20度以下氣溫，白天高溫則落在24至26度；周三、周四東北季風減弱時，北台灣白天高溫則會回到28至30度，其他地區溫度變化不大，未來一周低溫約22至24度，高溫約28至32度。
此外，煙花颱風目前持續在台灣東部遠海發展，強度已經下滑到「中颱下限」，預估今晚至明晨減弱為輕颱，未來2天將逐漸轉往日本南方海面前進，再轉向東北遠離陸地，對台灣並不會有風雨影響，不過今天至周五，基隆北海岸、東半部及恆春仍要留意長浪發生。
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曾昭誠指出，未來一周共有2波東北季風會對台灣造成影響，第一波在今天中午後已經抵達，將一路持續到明（3）日一整天，周三（11月4日）至周四白天東北季風減弱，周四晚上則有新一波較強的東北季風，且會一路影響到下周一。
曾昭誠說明，明天東北季風影響，東半部、恆春半島普遍有局部短暫陣雨，東半部要注意局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北地區則是有不定時局部短暫雨，桃園也有零星短暫雨，中南部都是多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
周三至周四白天轉吹偏東風，主要是桃園以北地區降雨機率變低，基隆北海岸、東半部、恆春持續會有零星雨勢，周四晚間至下周一，新一波東北季風影響，包括週末在內，桃園以北、東半部、恆春全天不定時有局部短暫雨，午後南部山區也有零星雨。
氣溫方面，曾昭誠提及，只要有東北季風影響時，北台灣早晚低溫都只會剩21至22度，空曠地區清晨會有20度以下氣溫，白天高溫則落在24至26度；周三、周四東北季風減弱時，北台灣白天高溫則會回到28至30度，其他地區溫度變化不大，未來一周低溫約22至24度，高溫約28至32度。
此外，煙花颱風目前持續在台灣東部遠海發展，強度已經下滑到「中颱下限」，預估今晚至明晨減弱為輕颱，未來2天將逐漸轉往日本南方海面前進，再轉向東北遠離陸地，對台灣並不會有風雨影響，不過今天至周五，基隆北海岸、東半部及恆春仍要留意長浪發生。