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新北交屋潮撐盤、高雄產業話題爆發

▲六都10月買賣移轉棟數統計。（圖／住商機構提供）

10月買氣收斂！銀行限貸嚴格、過戶流程遞延

全年房市倒吃甘蔗！自住族議價好時機

▲六都1月至10月累計買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）

全台房市最新數據出爐！根據六都地政局最新統計，2026年10月六都買賣移轉棟數合計為17,566棟，較上月微幅下滑約2.1%，但與去年同期相比仍成長3.4%。隨著前10個月累計買賣移轉棟數達到169,176棟（約16.9萬棟），累計年增率達0.2%，今年全台房市實現「由負轉正」的關鍵逆轉。觀察各縣市表現，10月房市呈現明顯的區域分化景象，新北市逆勢突圍，10月移轉量達4,347棟（月增7.1%、年增3.4%），成為六都中唯一呈現月成長的都會區。主要受惠於八里台北港、淡海新市鎮及新店央北等重劃區新建案交屋挹注，加上軌道建設完善與親民房價，持續吸引首購族青睞。台北市與桃園市平穩，台北市10月移轉1,919棟（月減10.0%、年增9.2%），其中北投區在「北士科」科技議題帶動下，移轉量較去年同期大幅翻倍；桃園市移轉3,496棟（月減1.7%、年增7.9%），以中壢與桃園區為主要支撐。高雄年增率稱霸六都，高雄市10月移轉2,775棟（年增11.3%），年增幅居六都之冠。主因楠梓區「台積電概念」與剛需豐沛的三民區爆發交屋潮，帶動交易量顯著上揚。台南量縮創16年同期新低，台南市10月移轉1,406棟（月減1.5%、年減7.9%），為六都衰退幅度最大的區域。主因南科周邊善化、永康等園區交屋潮暫歇，加上信用管制實施後，早期漲幅過大的蛋白區進入量價盤整階段。對於10月買氣較上月微幅收斂的原因，專家指出主要受到三大因素影響，由於10月份適逢連假較多，加上颱風影響，地政機關與銀行的過戶行政流程有所延遲。雖然央行近期對第二戶限貸進行微幅放寬，但銀行端資金排撥緊繃、審核條件嚴格，首購族仍面臨自備款門檻偏高與貸款撥款較慢的挑戰。自住買盤當道下，買方追價意願轉趨保守，價格合意期拉長。專家分析，雖然短期內買氣反彈力道尚不穩固，但政策大環境已逐漸回穩，預期全年房市整體將呈現「倒吃甘蔗、微幅量增」的平穩走勢。對於近期有購屋規劃的自住族，可把握議價空間，目前市場以自住需求為主，部分屋主開價心態放軟，消費者可多方比較、大膽議價。購屋前務必與銀行確認最新的貸款成數、利率與撥款時程，避免因房貸緊縮而產生資金缺口與違約風險。