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▲▲SNOOPY主題彩繪公車除了外觀，車廂內部更打造全方位的沉浸式體驗，從拉環手把裝飾到車廂內的牆面貼紙，皆能看見 SNOOPY 與 Peanuts 夥伴們可愛的身影。（圖／星宇航空提供）

星宇航空與台中市政府交通局合作，結合交通安全推廣、宣傳台中熱門的333機場快線，推出SNOOPY主題彩繪公車，讓Peanuts聯名主題體驗從雲端延伸至地面。本次量身打造3台專屬彩繪公車，以「春天」、「夏天」與「秋冬」三款不同季節的主題呈現，也呼應今年的聯名主題「Across Seasons, Across the World」。車內也打造全方位體驗，包含拉環手把裝飾到車廂內的牆面貼紙都能看見可愛身影。星宇航空同步在官方社群發起「『努』力捕捉 SNOOPY」抽獎活動，即日起至2026年12月31日止，民眾只要在台中街頭捕捉到任一款SNOOPY主題公車的照片，並上傳至官方Facebook指定貼文，就有機會抽中限定SNOOPY精美周邊好禮。台中交通局也加碼，民眾11月4日在臺中國際機場1號月台搭乘333路（09:50、10:35、10:45三班次）即有機會獲得限量好禮。星宇航空表示，台中國際機場為星宇航空極力發展的第二營運基地，目前由台中出發的航點已多達 11 個，包含澳門、富國島、沖繩、高松、神戶、宮古島、成田（東京）、熊本、釜山，以及最新的札幌與名古屋等熱門城市。為了提供民眾更順暢、便捷的接駁體驗，特別與台中市交通局合作推廣 333 路與 555 路兩大台中機場快線。旅客抵達台中後，可直接搭乘機場快線迅速進入市區，沿途行經東海大學、秋紅谷、市政府等多個台中知名地標與熱門景點。