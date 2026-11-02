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為讓文化走進日常、讓孩子在生活中親近藝術，左營、楠梓市議員候選人尹立於10月18日、10月25日及11月1日，連續舉辦三場親子劇團活動，邀請「小浪潮創作體」帶來作品《虎～佇陀位？》，透過劇場演出，讓孩子與家長一同感受表演藝術的魅力。尹立表示，這次不只是邀請大家欣賞，自己也參與演出，更深刻感受到文化不只是表演與欣賞，更能成為陪伴孩子成長、促進家庭情感交流的重要力量。尹立過去曾參與駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、內惟藝術中心及高雄市立圖書館總館等文化場域的相關工作，具備文化行政、設計與策展經驗。尹立指出，高雄近年持續推動文化建設，但隨著人口持續移入，左營、楠梓地區的小家庭與年輕家長日益增加，親子藝文活動、閱讀空間及兒童文化設施仍有進一步拓展的需求。未來若有機會進入議會，希望結合過去的專業經驗，積極為左楠爭取更多文化建設與親子資源，讓文化不只是走進場館才能接觸的資源，更能融入社區與家庭生活。尹立也提出「文化親子、向下扎根」政見，從親子文化基地、兒童藝文舞台及校園文化教育三大方向著手。首先，在親子文化基地方面，將爭取增設親子館，並串聯學校、圖書館及公共空間資源，規劃主題式兒童閱讀與藝文空間，例如兒童繪本圖書館、兒童小型實驗劇場等，讓圖書館不只是借閱書籍的地方，更能結合閱讀、學習與親子互動，成為陪伴兒童成長的社會教育基地。其次，在兒童藝文舞台方面，將爭取相關預算，善用已修復開放的左營眷村、楠梓宏南宿舍群等既有公共空間，常態性辦理視覺藝術、表演藝術、肢體律動、音樂及閱讀等兒童藝術體驗課程，並規劃中大型兒童藝術節，結合劇場、影展及系列親子藝文活動，逐步建立在地兒童藝文活動品牌。透過多元課程與展演機會，讓孩子在參與中探索興趣、發揮潛能，也提供在地藝文團隊共同參與的機會，讓文化資源共享，帶動地方藝文發展。在校園文化教育方面，尹立則希望整合見城館、眷村文化園區等左楠既有文化場館，透過教育局與文化局跨局處合作，與學校及幼兒園建立長期合作機制，發展適合不同年齡層的文化教育課程，規劃校外教學、學生專案及學生專屬導覽，並推動學校定期辦理相關參訪與教學，讓文化教育成為校園常態。透過將在地故事轉化為孩子容易理解的教材與體驗活動，讓孩子走出教室、走進生活場域，從認識家鄉歷史與文化開始，培養對土地的認同與情感。除了文化親子政策，尹立也強調，打造友善育兒環境同樣是城市必須持續努力的課題。未來除了持續爭取公共托育、公共化幼兒園資源，提升教保師資與照護品質，並完善校園及兒童心理支持系統，也應重視孩子日常遊戲、探索與成長所需的公共空間。今年10月，尹立已響應台灣還我特色公園行動聯盟（特公盟）發起的「遊戲宜居城市」政見承諾連署，提出三大推動方向：首先是全面盤點現有遊戲空間，打造「十分鐘遊戲圈」，讓孩子在住家附近就能享有便利的遊戲場域；其次是改善遊戲場環境，推動「涼感公園」，因應高雄炎熱氣候，提升公園的舒適度與使用品質；再來就是正視青少年需求，規劃適合青少年活動的戶外遊憩空間，讓公共空間不只滿足幼兒需求，也能陪伴不同年齡層的孩子成長。