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中華職棒37年頒獎典禮今（2）日登場，味全龍王牌洋投蔣銲（John Gant）頂著一顆光頭亮相。他透露，當時告訴隊友如果奪冠就會把頭髮剃掉，最後龍隊順利封王，他也兌現承諾，從蔣悍變成「蔣公」。他笑說，一開始小女兒看到還很難過、失望，大概過了幾小時才釋懷。蔣銲本季奪下三振、防禦率「雙冠王」，他也親自出席，更表示很期待頒獎典禮會場的模樣與進行方式。蔣銲本季出賽21場，拿下9勝2敗、防禦率1.49，另外送出136次三振，奪下年度防禦率與三振「雙冠王」，更與台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）、統一獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）一同入圍年度最有價值球員（MVP）。有趣的是，蔣銲在龍隊奪得台灣大賽冠軍後將一頭長髮剃掉，頂著一顆大光頭出席頒獎典禮。被問到為何奪冠後會剪髮？蔣銲笑說，「我跟全隊說，如果我們贏下總冠軍的話就剃頭，結果真的贏了，所以現在就變這樣了。」談到家人的反應，蔣銲笑稱小女兒當下一度生氣又失望，「女兒當下看到認不出爸爸，就很難過。大概過了幾個小時後，才慢慢認出爸爸原來的樣子。」蔣銲透露，這其實不是他第一次剃光頭，前一次是為了公益，將頭髮捐給慈善機構做成假髮，「我之前頭髮曾經留到肩膀長度，後來把頭髮捐給罹患癌症的小朋友」龍隊在奪冠封王後，洋投群僅有蔣銲一人留在台灣參加頒獎典禮，「我很期待今天的頒獎典禮，因為龍隊贏得了總冠軍，全隊可以一起參加頒獎典禮，這對我來說是一件非常榮幸的事情，我也很期待會場長什麼樣子。」不過對於年度MVP，蔣銲抱持平常心不作預測，「就交給聯盟那邊公布，再過幾個小時我們就會知道答案。」蔣銲預計明早就會搭機離台返美，正式為今年球季劃下句點。