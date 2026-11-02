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中榮代刀案恐內鬥風暴？ 衛福部：任何不法行為都可檢舉

台中榮總年初才爆發神經外科醫師讓廠商代刀風波，有5人被判刑，宣告緩刑。而近日又有網友在社群上爆料，擔任台中榮總神經醫學中心副主任鄒錫凱也有「代刀」情事。對此，衛福部今（2）日表示，10月中旬已經收到相關檢舉寄至部長信箱，也已發文衛生局進行行政調查，並移送檢調。對於台中榮總再爆代刀案，且此次涉及對象為神經外科部的部長鄒錫凱。台中市衛生局表示，將移送地檢署偵辦。衛福部醫事司專委郭威中提到，10月15日有收到相關檢舉，10月22日已發文相關台中市衛生局進行實際調查，並將相關事證移送檢調單位追查。郭威中說，也已請地方衛生局協助後續回覆行政調查結果。他表示，先前衛福部8月3日就頒布新的「醫療機構就醫療器材商人員進入手術室管理指引」，內容提及醫療廠商進入手術室時，不得直接接觸病患或操作直接作用在患者身上的醫療器材等。涉案醫師若涉及不當行為，郭威中指出，可依違反《醫師法》可開罰新台幣10萬到50萬元，並得限制停業一個月或一年以上，情節重大者甚至可廢照。不過，該檢舉案是直接寄到部長信箱，外界質疑是否內鬥嚴重，郭威中僅說，歡迎有任何疑義或不合法的部分，開放所有人可檢舉、處理。台中榮總則回應，對於院內鄒姓醫師代刀一事，自日前接獲檢舉後，即請政風調查，目前正在查核事證中。醫院一貫的立場是秉公依法處理、毋枉毋縱。