倫德伯格賽後澄清，自己不是追求數據的「刷分仔」，而是受到隊友慫恿導致，主帥科爾（Steve Kerr）賽後也發聲，「這對他和我們球隊都是個教訓，大家都在慫恿他投籃，導致我們失去節奏了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

倫德伯格想刷40分 賽後反省：隊友慫恿我的

我這輩子，從來不是一個刻意追求數據的球員，剛剛那場受到隊友影響，是我做得很不好的地方，我喜歡用正確方式打球，最後那2、3分鐘我卻沒有做到，以後絕對不會再這樣了。

勇士主帥科爾也發聲：對我們而言是教訓

金州勇士新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）今（2）日面對洛杉磯快艇轟下37分，但末節最後收官階段領先18分時，多次外線浪投導致勇士被連拿10分，差點導致在主場大翻盤，倫德伯格本場多次在快艇發起反撲時，用外線拉開比分，末節剩下4分鐘時，他投籃15投13中、用高達86.6%命中率高效攻下37分，但最後幾波，倫德伯格3次嘗試外線想拿下40分，結果全都失手，快艇第3陣容發起反擊，一波10：0攻勢逼得科爾喊出暫停，並由多位老將上場取代倫德伯格。賽後當媒體問及此事，倫德伯格澄清自己不是「刷分仔」，「勇士主帥科爾（Steve Kerr）賽後也主動談及此事，透露確實是全隊都在喊聲，要倫德伯格去拚40分，導致他最少出現3次很差的出手選擇，「這對我們球隊所有人都是教訓，如果就只是正常打、保持節奏和球的運轉，比賽會變得更容易拿下，但當下大家都希望他拿到40分，板凳席的人也一直在慫恿他投籃，導致我們失去節奏了。」