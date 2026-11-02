連鎖平價服飾品牌NET近日爆出商品成分標示爭議，有消費者購買黑色直條紋Polo衫，發現商品標籤標示「86％棉、14％聚酯纖維」，但自行送交SGS檢驗後，結果卻顯示實際成分為「97.6％聚酯纖維、2.4％彈性纖維」，完全不含棉，引發全台熱議。事件延燒後，NET今（2）日正式發布道歉聲明，承認商品材質標示有誤，並宣布接受該商品無條件退貨。
NET坦承3項疏失！售出670件商品開放無條件退貨
NET在聲明中表示，針對近日顧客反映商品材質標示不符一事，品牌深感抱歉。經內部查核，確認爭議商品為「4-5539階梯布短袖衫」，售價359元，共售出670件。
NET指出，這次問題主要涉及3個環節，包括成衣製造工廠誤用成分標示、公司商品部門審核疏忽，以及客服作業未能積極且周詳地處理，導致消費者失望與困擾。品牌對相關疏失表達歉意，並表示後續將加強生產流程控管、商品審核機制及顧客服務品質。
此外，當事人先前曾向門市反映材質疑慮，當時一度被告知公司檢測結果「沒有問題」，直到後續自行送交SGS檢驗，才發現實際成分與標籤明顯不符，也讓外界質疑品牌內部檢測及客服處理流程。
對此，NET今（2）日宣布，針對這款爭議商品接受無條件退貨，希望降低消費者受到的影響。
聚酯纖維真的容易臭？紡織業者：問題在布料設計
除了商品標示錯誤，這起事件也引發網友對聚酯纖維材質的討論。紡織業者粉專「扛布者－為紡織而活的男子」指出，許多人看到檢驗結果後，第一個反應就是「聚酯纖維就是會臭」，但問題並非出在聚酯纖維本身，而是材質是否適合用在特定的布料設計上。
扛布者解釋，聚酯纖維具有疏水、親油的特性，汗水不容易被纖維吸收，但皮脂可能附著在纖維表面或布料縫隙中，成為細菌生長的條件之一，因此在某些情況下，較容易產生異味。
不過，市面上許多排汗衫同樣以聚酯纖維為主要材質，卻不一定容易發臭。業者指出，這與布料結構及加工方式有關，例如採用輕薄布料、網眼組織或異型斷面纖維，幫助汗水傳導與擴散，再搭配導濕、抗菌防臭等後加工處理，便能改善穿著時的悶熱與異味問題。但他也提醒，異型斷面纖維的溝槽仍可能附著皮脂，建議搭配適當的酵素洗劑清潔，以降低異味殘留的風險。
看似棉質卻是聚酯纖維！布料設計與成分標示都重要
回到這次引發爭議的Polo衫，扛布者解釋，若原本的設計目標是呈現棉質布料的厚實、硬挺質感，卻改用聚酯纖維製作厚重且組織緊密的布料，若沒有同步調整纖維種類、織物結構及加工方式，就可能讓衣服透氣與排汗表現不如預期，在台灣炎熱潮濕的環境下，穿著一整天更容易感到悶熱，甚至出現異味。
扛布者強調，材質本身沒有絕對的好壞，關鍵在於是否適合產品用途。若服飾開發只著重外觀，卻忽略材料特性與布料設計的搭配，不僅可能影響穿著體驗，也會損害品牌口碑與消費者信任。
扛布者認為，這次NET爭議除了凸顯商品成分標示的重要性，也讓外界重新關注服飾材質與穿著感受之間的關係。對消費者而言，商品標籤不只是成分資訊，更是選購時判斷材質、透氣性與穿著舒適度的重要依據。
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NET在聲明中表示，針對近日顧客反映商品材質標示不符一事，品牌深感抱歉。經內部查核，確認爭議商品為「4-5539階梯布短袖衫」，售價359元，共售出670件。
NET指出，這次問題主要涉及3個環節，包括成衣製造工廠誤用成分標示、公司商品部門審核疏忽，以及客服作業未能積極且周詳地處理，導致消費者失望與困擾。品牌對相關疏失表達歉意，並表示後續將加強生產流程控管、商品審核機制及顧客服務品質。
此外，當事人先前曾向門市反映材質疑慮，當時一度被告知公司檢測結果「沒有問題」，直到後續自行送交SGS檢驗，才發現實際成分與標籤明顯不符，也讓外界質疑品牌內部檢測及客服處理流程。
對此，NET今（2）日宣布，針對這款爭議商品接受無條件退貨，希望降低消費者受到的影響。
除了商品標示錯誤，這起事件也引發網友對聚酯纖維材質的討論。紡織業者粉專「扛布者－為紡織而活的男子」指出，許多人看到檢驗結果後，第一個反應就是「聚酯纖維就是會臭」，但問題並非出在聚酯纖維本身，而是材質是否適合用在特定的布料設計上。
扛布者解釋，聚酯纖維具有疏水、親油的特性，汗水不容易被纖維吸收，但皮脂可能附著在纖維表面或布料縫隙中，成為細菌生長的條件之一，因此在某些情況下，較容易產生異味。
不過，市面上許多排汗衫同樣以聚酯纖維為主要材質，卻不一定容易發臭。業者指出，這與布料結構及加工方式有關，例如採用輕薄布料、網眼組織或異型斷面纖維，幫助汗水傳導與擴散，再搭配導濕、抗菌防臭等後加工處理，便能改善穿著時的悶熱與異味問題。但他也提醒，異型斷面纖維的溝槽仍可能附著皮脂，建議搭配適當的酵素洗劑清潔，以降低異味殘留的風險。
回到這次引發爭議的Polo衫，扛布者解釋，若原本的設計目標是呈現棉質布料的厚實、硬挺質感，卻改用聚酯纖維製作厚重且組織緊密的布料，若沒有同步調整纖維種類、織物結構及加工方式，就可能讓衣服透氣與排汗表現不如預期，在台灣炎熱潮濕的環境下，穿著一整天更容易感到悶熱，甚至出現異味。
扛布者強調，材質本身沒有絕對的好壞，關鍵在於是否適合產品用途。若服飾開發只著重外觀，卻忽略材料特性與布料設計的搭配，不僅可能影響穿著體驗，也會損害品牌口碑與消費者信任。
扛布者認為，這次NET爭議除了凸顯商品成分標示的重要性，也讓外界重新關注服飾材質與穿著感受之間的關係。對消費者而言，商品標籤不只是成分資訊，更是選購時判斷材質、透氣性與穿著舒適度的重要依據。