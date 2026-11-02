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載板等關鍵原物料卡住 連賢明：訂單還在無法完成

10月NMI衰退 金融保險業降溫

中華經濟研究院今（2）日公布10月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI），兩者紛紛下滑0.9個百分點及1.5個百分點，但仍屬於擴張階段。中經院長連賢明表示，目前PMI、NMI微幅下降，顯示擴張速度出現趨緩，原因在於AI伺服器在相關零組件，如載板等取得緩慢影響到出貨速度，認為推論是否台灣已到達頂點太早，但認為還是無法期望一帆風順。10月PMI擴張速度趨緩，指數回跌0.9個百分點至62.5%，連續13個月擴張；未完成訂單指數則跌至53.9%，為今年1月以來最慢擴張速度，供應商交貨時間指數與原物料價格指數亦維持在70.0%左右的高檔，顯示製造業在需求維持擴張的同時，仍面臨交期延長與成本上漲壓力。其中，10月電子暨光學產業PMI續跌2.6個百分點至60.0%，為今年3月以來最慢擴張速度；未完成訂單指數降至53.7%，為2025年12月以來最慢擴張速度。連賢明受訪表示，趨緩原因在於AI伺服器關鍵原物料取得比較困難，聚集在台灣組裝出貨，但這中間很多零組件有出現緩慢，影響到整體出貨。對於哪些零組件會受到影響，他提到，先前是受到記憶體，現在轉為載板， 這些訂單都還存在，只是無法完成。而PMI及NMI出現趨緩，是否代表經濟情勢達到頂點？他說，雖然呈現月減，但兩指數都還是呈現擴張，對於是否已經達頂點，「我想可能推論還有點太早，而是我們大概沒有辦法期望是一帆風順，這個是我想比較重要的。」他說，近期看到AI產業起起伏伏，波動幅度大，尤其在面對高基期情況下，很難繼續維持一樣的擴張速度。而許多國家擴張速度都出現趨緩，但台灣是只有出現微幅影響，但像是中國則是直接掉到50以下，存在很大差距。中經院副研究員陳馨蕙指出，廠商對AI中長期需求仍抱持正面看法，認為訂單能見度仍延續到2027年，甚至電壓轉換器，美國標案都要到 5 年以上，因為缺貨是非常明顯。至於NMI出現衰退，中經院指出，第4季內需旺季逐步展開，旅遊代訂、住宿餐飲、零售及運輸倉儲等相關營運活動持續擴張；但金融保險、批發及資訊暨通訊傳播業商業活動降溫，使10月非製造業NMI擴張速度趨緩。