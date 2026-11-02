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又有台灣人赴日販毒被逮！日本大阪府警方與大阪海關10月初逮捕到一名48歲台灣女子，涉將含有管制藥物「依托咪酯」（Etomidate、俗稱喪屍煙彈）藏在酒瓶內，當場遭識破，並搜出2.7公斤煙油。日媒也公布女子姓名，目前女子已遭起訴。根據MBS每日放送報導，48歲台灣籍被告蔡艾伶，涉嫌於上個月8日將含有管制藥物「依托咪酯」的液體約2.7公斤裝入酒瓶內，企圖自越南走私入境日本。大阪海關於關西機場查驗蔡姓被告的行李箱時，發現裝在木盒內的酒瓶，經檢驗瓶中液體成分，確認為依托咪酯。警方與大阪海關表示，已依違反《醫藥品醫療機器法》罪嫌逮人，本次查獲的喪屍煙彈原料數量，創下該海關近十年來第二高的查扣紀錄。蔡姓被告當時將含有該成分的液體藏於酒瓶內，並向海關人員謊稱「裡面裝的是要送人的酒」，目前已遭起訴，警方目前尚未透露蔡姓被告是否認罪，研判全案可能還有其他共犯，正擴大偵辦中。