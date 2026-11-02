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BIGBANG前成員T.O.P.（崔勝鉉）將於11月4日迎來39歲生日，粉絲特別在韓國首爾江南區的希臘優格甜點店「Maison de Greek論峴總店」舉辦生日應援咖啡廳活動，沒想到壽星竟然親自到場，更驚喜的是，身旁還帶著女友NANA（林珍兒），小倆口一起逛粉絲準備的生日咖，店家更接將兩人現身的影片公開在官方IG，完全沒有要低調的意思。從店家公開的影片可以看到，T.O.P.戴著口罩逛生咖，NANA穿著一身寬鬆的灰色系服裝，頭戴淺灰色棒球帽、臉上戴著白色口罩，打扮相當休閒，還拿著手機站在角落拍T.O.P.，店家更在貼文標記「T.O.P.、NANA」及「謝謝你們，真的做得太好了」，讓這場生日應援活動意外成為情侶公開放閃現場。這場生日咖以「STILL T.O.P., ALWAYS T.O.P.」為主題，從11月1日舉辦至4日，現場除了準備T.O.P.的照片、應援小物，還有專屬甜點，其中一款巴西莓果碗更被粉絲封為「TOP PICK」。有趣的是，NANA也被點名喜歡這款甜點，粉絲站特別發文推薦：「我們可愛的NANA也很喜歡巴西莓果碗！」另一篇貼文更興奮分享，自己才吃一口就忍不住驚呼「太瘋狂了」，大力推薦其他粉絲到場一定要試試。T.O.P.與NANA今年1月因拍攝新歌〈Studio54〉MV結緣，當時NANA受邀擔任女主角，兩人在鏡頭前有不少對手戲，4月又因新歌宣傳再次碰面，逐漸熟識並持續聯絡，最終在6月發展成戀人關係。直到10月2日，韓媒《Dispatch》拍到兩人在NANA住家附近約會、一起逛便利商店的畫面，戀情才正式曝光，雙方經紀公司也火速認愛。當時NANA還透過粉絲交流平台親自回應，坦言戀情突然曝光讓她有點害羞，並表示：「我們會好好談一場美好、健康的戀愛！」如今公開交往才滿1個月，兩人便一起現身T.O.P.的生日應援活動，愛得非常大方高調。