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久到怕運動部以為被騙

羽球、柔道及體操3主題作品出線

運動人士組顧問 顧作品專業

文化部與運動部合作推出「雙百萬運動漫畫徵選」，經徵件及專業評審委員審查後，評選出橘子集團《抓襟》、天光出版有限公司《不惑羽球》、原動力文化事業有限公司《空中之巔》3件獲選計畫。文化部長李遠、運動部長李洋今（2）日共同宣告為期1年的運動漫畫產製計畫正式啟動。李遠表示，李洋是最理解運動員的部長，去年他向李洋提出2部會各以500萬元預算，進行「雙百萬運動漫畫徵選」，但過程經過7個月徵件、評審，終於完成徵選「我一直怕李洋覺得我騙他」。後續3組團隊將在運動部的協助下，進行田野調查等工作。李洋則說，「我從來沒有懷疑過這件事情不會成功」並以其自身作為運動員的經驗分享，運動員及運動場上的紀錄，可能因為時間被遺忘，如果能透過運動與文化的合作，例如藉由漫畫等作品，故事就能一直被傳承，並且讓更多人了解，「這對下一代是好的事」，也期待未來與文化部有更多的跨部會合作。獲選3件計畫主題包含羽球、柔道及體操。天光出版《不惑羽球》以羽球為主題，並以「無論幾歲開始運動都不算晚」為核心。橘子集團《抓襟》取材自奧運柔道銀牌選手楊勇緯、陪練員親哥哥楊俊霆的真實經歷，以兩人在選手與陪練間的互動、競技生涯抉擇及兄弟情誼為故事核心，呈現「精力善用，自他共榮」。原動力文化《空中之巔》將「韻律體操」及「競技體操」運動作為鏡子，映照角色的內心世界、成長歷程與情感轉變。《抓襟》的漫畫家子詡說，一開始就是朝著運動員如何面對挫折，或是當人生道路不再只有賽場上的勝負時該怎麼重新找到目標。選擇以柔道為主題時，更是馬上想到楊氏兄弟的故事，希望以哥哥楊俊霆的視角出發，呈現曾經是選手，也是弟弟心中榜樣的他，在轉為陪練員過程中，克服心理掙扎的過程。《空中之巔》顧問林祥威以體操訓練過程分享，體操是一個從小就要開始接觸的運動。希望藉由漫畫讓大家了解，小朋友學習體操其實非常有趣、正面且振奮人心，鼓勵大家多接觸、認識體操運動。《不惑羽球》的編劇鵝肉麵則以從小畫畫，長大後才開始學打羽球的經驗分享，雖然因為成年的身體機制、反應力、學習速度等不如年輕人，但是在打球的幾年間，他意識到「打球這件事本身讓我非常快樂」。因此，《不惑羽球》不選擇稱霸銀河系或宇宙的王道漫畫路線，而是希望大家跟著主角，一起體會運動是所有人、年紀、場合，都可以體會到的「最純粹的快樂」。文化部指出，本次除支持運動漫畫創作外，也要求獲選團隊邀請具相關運動專業人士組成顧問團隊，把關運動專業相關內容正確性。透過運動部協助，天光團隊成功邀請亞運羽球混雙銅牌選手葉宏蔚與詹又蓁擔任顧問、橘子集團則至國家運動訓練中心實地取材。為期1年的產製過程，文化部將持續陪伴團隊及進行期程管理，運動部則依團隊需求提供媒合、取材田調等方面協助。文化部強調，作品完成後，亦將規劃與相關運動團體合作、搭配2027年首屆臺灣國際漫畫節等，辦理行銷推廣活動，希望藉由「文化x運動」跨域串聯，讓大眾更認識運動文化，亦鼓勵更多我國創作人才投入運動相關題材開發，累積臺灣原創內容的創作能量，也喚起大眾參與運動熱情。