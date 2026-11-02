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台北市長選戰白熱化，日前不少民調顯示，台北市長蔣萬安民調落後對手、民進黨候選人沈伯洋。不過，經過上週六的電視辯論會後，似乎讓不少藍營支持者重獲信心，昨（1）日在活動見到蔣萬安時，熱情地將愛心貼在他的身上，甚至是額頭，高喊「蔣萬安，我安心！」而這舉動也讓蔣萬安臉上出現久違的笑容。身為競選總幹事、立委羅智強直呼，「大師兄，回來了！」因此，競總SI總幹事葛如鈞今（2）日發起社群貼紙包創作，希望支持者接力替萬安加油打氣。收到支持者滿滿愛心的蔣萬安，和羅智強說，他要把貼滿貼紙的上衣收好，並好好的保存下來。羅智強直呼，這是他接任競總幹事以來，看到蔣萬安笑得最開心的一次。競總執行總幹事徐巧芯也分享現場的可愛互動，寫下「蔣萬安，有你在，我安心！」。因此，葛如鈞發起貼紙包創作，台北市議員詹為元、楊植斗、柳采葳、游淑慧等人陸續響應。羅智強號召支持者，一起把愛心「貼好貼滿」，讓蔣萬安化身「貼心哥」，帶著大家的祝福繼續向前，也讓「安心」成為這場台北市長選戰向台北致敬的主旋律，「台北安可，市民安心。」競辦表示，「台北安可·安心貼紙」玩法很簡單，只要複製活動貼文留言區的AI指令，貼入AI工具，再上傳一張自己的照片，就能製作個人化的專屬貼紙包。歡迎大家一起發揮創意，曬出自己的專屬貼紙包，把對台北的喜愛、對蔣萬安的鼓勵「貼」出來，讓溫暖持續傳遞。