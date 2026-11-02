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好市多商品降價了！科克蘭衛生紙24包調降至349元

▲台灣好市多今（2）日宣布，科克蘭三層抽取式衛生紙正式調降售價，24包裝從原價369元降至349元，降幅20元。（圖／台灣好市多）

好市多11月6款商品優惠！鬼金棒拉麵狂省120元

▲好市多販售的鬼金棒辣麻味噌拉麵（138公克10入），原價589元，優惠價469元，現省120元。（圖／台灣好市多）

▲巧克力風味蛋白飲品（325毫升12入）原價859元，優惠價679元，現省180元。（圖／台灣好市多）

▲雀巢原味即溶咖啡粉（300公克2罐）原價669元，優惠價529元，現省140元。（圖／台灣好市多）

好市多會員荷包得救了！美式賣場好市多（Costco）11月推出商品降價及限時優惠，自有品牌 Kirkland Signature（科克蘭）三層抽取式衛生紙24包，原價369元調降至349元，直接省下20元。此外，賣場還有6款商品推出限期優惠，其中鬼金棒辣麻味噌拉麵一口氣降價120元，巧克力風味蛋白飲品則可省下180元，《NOWNEWS》今日新聞也一次整理各項商品優惠價格與期限。美式賣場好市多（Costco）在9月底收到美國政府關稅退款大禮包，金額高達1.84億美元（約新台幣58億元），好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）更親口宣布將會進行商品價格調降回饋消費者。台灣好市多今（2）日宣布台灣好市多指出，科克蘭品牌自1995年推出以來，以高品質及合理價格作為品牌訴求。此次衛生紙降價，透過高品質與合理價格，持續代表著好市多對會員的承諾。除了衛生紙調降售價，好市多11月也推出多款商品限時優惠，包含護髮乳、乾酪、拉麵、蛋白飲品、綠茶及即溶咖啡粉。各項優惠如下：原價569元，優惠價449元，現省120元。優惠期限至2026年11月8日，活動數量有限，售完為止。原價419元，優惠價335元，現省84元。優惠期限至2026年11月22日，活動數量有限，售完為止。原價589元，優惠價469元，現省120元。優惠期限至2026年11月9日，活動數量有限，售完為止。原價859元，優惠價679元，現省180元。優惠期限至2026年11月8日，活動數量有限，售完為止。原價459元，優惠價364元，現省95元。優惠期限至2026年11月21日，活動數量有限，售完為止。原價669元，優惠價529元，現省140元。優惠期限至2026年11月12日，活動數量有限，售完為止。