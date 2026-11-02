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台中市長盧秀燕今（2）日以台北市長蔣萬安競總主委身分，拜會藍白市議會黨團，在白營部分暢談超過表定時間，更傳出笑聲。盧秀燕會後婉拒聯訪稱統一由民眾黨發言，更說訪談氛圍非常好，同時還拍著黨團總召林珍羽的手背說「我們是一家人」，林也說「我們有共識」；更透露北市藍白合將有更多彈性，盧希望有機會到6位候選人選區走走看看，要外界「拭目以待」。盧秀燕表定下午4時30分拜訪白市議會黨團，由民眾黨秘書長周榆修和6名議員參選人出席，雙方致詞完約4時50分進行閉門會談，原定會談30分鐘，但最終聊到晚間6時許才結束，結束前更傳出彼此的笑聲，氣氛似乎不錯。盧秀燕出來時，牽著民眾黨市議會黨團總召林珍羽的手，說「我們兩邊講好，統一由他們來答，她也代表我跟智強」，媒體連忙追問「訪談的氛圍好嗎？」盧秀燕則笑說，「好到一家人，所以她講的就是代表我們」，此時邊講邊輕拍著林珍羽的手背，表達肯定，林珍羽也說「非常好，我們有共識」。