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▲中職37年防禦率、三振王蔣銲。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年最佳十人二壘手獎林澤彬。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年二壘手金手套獎李凱威。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年外野手金手套獎宋晟睿。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年救援王鍾允華。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年最佳十人外野手獎陳晨威。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年中繼王高塩將樹。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年最佳十人三壘手獎潘傑楷。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年三壘手金手套獎劉基鴻。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年捕手金手套獎宋嘉翔。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年游擊手金手套獎江坤宇。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年外野手金手套獎郭天信。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年最佳十人捕手獎陳重羽。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年外野手金手套獎、東山再起獎陳文杰。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年最佳十人一壘手獎、一壘手金手套獎范國宸。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

▲中職37年最佳十人游擊手獎張政禹。（圖／記者朱永強攝,2026.11.2）

中華職棒37年頒獎典禮今（2）日登場，各隊球星皆精心打扮、盛裝出席。統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲身穿黑色西裝，這次改走「小香風」，風格偏向優雅與精緻；味全龍內野手張政禹則以白色西裝搭配亮麗大衣與金色項鍊亮相，他笑說原本想穿全紅，但怕顯老像「歌廳秀」而作罷。《NOWnews》也替讀者整理各隊球星在頒獎典禮上的穿搭亮點。中職頒獎典禮今日盛大登場，金手套、最佳十人得主紛紛現身會場，每位球星都細心打扮，展現與球場上截然不同的穿搭風格。龍隊「天哥」郭天信一身全白西裝，展現典雅氣質；中信兄弟「小可愛」江坤宇則身穿顏色相當罕見的「酪梨綠」西裝；獅隊救援王鍾允華則穿上酒紅色西裝外套，整體十分搶眼。陳傑憲今日的穿著相當特別，有別於一般傳統西裝，風格偏向優雅精緻。他透露今天走的是「小香風」，「我去試西裝時，看到一套類似GD（G-Dragon）穿的衣服很帥，結果試穿後發現理想跟現實有點落差。人家GD穿起來很有型，我穿起來總覺得哪裡怪怪的，好像魔術師。」陳傑憲笑說，西裝店老闆很有想法，後來幫他換了現在這套，「我自己還蠻喜歡的，跟以往穿的西裝風格不太一樣。」龍隊內野手張政禹則身穿白色西裝，外搭亮麗大衣並配戴金色項鍊，個人風格強烈，「其實我還有看其他更特別的款式，但我真的很喜歡稍微顯眼一點的風格。」張政禹笑說，原本打算挑戰全身大紅色，「但試穿後發現好像有點顯老，很像歌廳秀的，就想說算了。」張政禹笑稱，經紀人也說他今天的風格是「小香風」，「但我根本不知道這是什麼風，因為我平常私底下不會這樣穿。」而張政禹身上吸睛的金色項鍊更獲得陳傑憲大力稱讚，他笑說，「這是西裝店幫忙搭配的，說戴上去會更好看、更突出一些，我就想說可以試試看。」