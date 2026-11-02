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台美混血棒球好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（2）日返台參與公益棒球活動，未來職業生涯動向成為焦點。由於他與中華職棒味全龍長期保持友好互動，現場一名頭戴龍隊球帽的小球迷直接詢問：「你會不會加入味全龍？」費仔聽完露出笑容，坦言相當感謝球團的熱情邀請，但目前並未替下一站設限，包括美職及亞洲職棒都在考慮範圍，後續將由經紀公司協助評估最適合的發展方向。費爾柴德今年3月代表台灣征戰WBC世界棒球經典賽，4戰狂轟2發全壘打、包含對捷克的一記驚天滿貫砲，單屆進帳6分打點，瞬間擄獲全台球迷的心。今年季末自水手3A成為自由球員後，今日在台北出席公益體驗營，小球迷直接當面探詢加盟意願，讓費仔先是愣了一下隨後開懷大笑。他感性表示，妻子漢娜4月曾受邀到天母開球，夫妻倆一直很喜愛味全龍球團與台灣球迷的熱情，但職業生涯的下一步牽涉甚廣，目前美職體系與亞洲各國職棒都在經紀團隊的評估版圖內，絕不預設立場。費爾柴德的母親雖然是台灣人，他也曾代表台灣出征經典賽，但在現行的中華職棒規章中，未曾於台灣設籍或取得身分證的台裔選手，若直接加盟中職，依然必須佔用「洋將名額」，無法直接取得本土球員資格。目前中職各隊普遍將洋將名額重壓在「先發投手」的生態下，若費仔必須佔用寶貴的外野洋將名額，球團開出高額合約的意願將大打折扣。中職會長蔡其昌日前雖已約定與費仔餐敘，但也提前澄清是為了感謝其在經典賽的付出，並非正式招募。除非中職聯盟未來正式催生俗稱的「費仔條款」，放寬曾代表台灣出賽的台裔選手得以本土或特例資格參與選秀或簽約，否則在制度鬆綁之前，球迷期盼看見「費仔」中職球場的願望，短期內恐怕仍只能停留在美好的期待之中。